Do wypadku w Starych Sadach na jeziorze Tałty w województwie warmińsko-mazurskim doszło w sobotę, 18 czerwca 2022 roku. Motorówka, którą płynęło siedem osób, w tym troje dzieci, zatonęła. Sześciu osobom udało się wydostać z wody. Po kilku godzinach poszukiwań nurkowie znaleźli ciało 8-letniej dziewczynki w kabinie zatopionej łodzi. W sprawie wypadku oskarżono 41-letniego sternika. Śledczy ustalili, że mężczyzna nie miał uprawnień, a uczestnicy rejsu nie założyli kapoków.

Jest wyrok dla sternika po śmiertelnym wypadku na jeziorze Tałty. Zginęła 8-latka

Pod koniec czerwca 2023 r. przesłała do Sądu Rejonowego w Mrągowie akt oskarżenia przeciwko Piotrowi O., któremu zarzucono między innymi umyślne naruszenie zasad bezpieczeństwa w ruchu wodnym i spowodowanie śmiertelnego wypadku na jeziorze Tałty - poinformował rzecznik Sądu Okręgowego w Olsztynie Adam Barczak. Cytuje go RMF24. 41-latek usłyszał zarzut kierowania łodzią motorową, pomimo orzeczonego wobec niego wcześniej przez sąd zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych od dnia 27 listopada 2020 r. na okres dwóch lat.

Proces sternika rozpoczął się 9 października tego roku przed Sądem Rejonowym w Mrągowie. Mężczyzna przyznał, że 18 czerwca 2022 roku nie zastosował się do orzeczonego wobec niego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych i kierował motorówką, nie mając do tego wymaganych uprawnień motorowodnych. Nie przyznał się natomiast do tego, że umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu wodnym i spowodował wypadek. W piątek sąd wydał wyrok. Uznano, że Piotr O. jest winny zarzucanych mu czynów i skazano go na 4 lata i 3 miesiące więzienia. Sternik ma zapłacić zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po 20 tys. zł dla każdego z rodziców 8-latki, która zginęła w wyniku wypadku łodzi. Sąd wydał również 15-letni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez skazanego. Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

Wypadek na jeziorze Tałty. Prokuratura badała przyczyny wypadku

W poniedziałek 20 czerwca 2022 roku Prokuratura Rejonowa w Mrągowie wszczęła śledztwo w kierunku spowodowania wypadku w ruchu wodnym. Zgodnie z artykułem 177 paragraf 2 Kodeksu Karnego - jeśli następstwem zdarzenia jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, to sprawca wypadku podlega karze pozbawienia wolności od sześciu miesięcy do ośmiu lat. Okazało się, że właściciel łódki nie ma obowiązku sprawdzać, czy osoba, która ją wypożycza, ma uprawnienia. Jak jednak przyznała prokuratura, właściciel tej konkretnej łodzi zapytał dwóch mężczyzn, którzy do niego podeszli, czy posiadają uprawnienia. - Twierdził, że ci zapewniali go, iż je mają - informowała Bogusława Pidsudko-Kaliszuk, szefowa Prokuratury w Mrągowie.

