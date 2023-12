Ewakuacja na poczcie w Wągrowcu. Pracownicy skarżyli się na duszności. Dwie osoby trafiły do szpitala

Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Klientka i pracownicy Poczty Polskiej w Wągrowcu zaczęli odczuwać duszności. Wezwano straż pożarną, kilkanaście osób ewakuowało się jeszcze przed jej przyjazdem. Dwie osoby trafiły do szpitala, są w stanie dobrym. Według stanu na godz. 21 nie potwierdzono jeszcze ostatecznie, co mogło być przyczyną incydentu.

REKLAMA

Zobacz wideo Joanna Mielczarek: Samotność seniorów to temat tabu, ludzie nie chcą się do tego przyznawać, uznają to za swoją życiową porażkę

Wągrowiec. Incydent w budynku Poczty Polskiej

- Przy pierwszym wejściu grupy chemicznej nie stwierdzono zagrożenia. Budynek był mocno przewietrzony. W tej chwili przeprowadzany jest drugi pomiar, na tę chwilę nie wiemy, jaka substancja mogła to wywołać - mówił wówczas w rozmowie z Gazeta.pl oficer prasowy wągrowieckiej straży pożarnej ogn. Piotr Kaczmarek.

Według strażaka nie jest możliwe, by powodem była np. substancja ukryta w jednej z paczek. - Podejrzewamy, że mogło dojść do tzw. cofki kominowej w niedalekim sąsiedztwie, w kamienicach, które przylegają do poczty. Może gdzieś dym cofnął się z kanału - komentował ogn. Piotr Kaczmarek.