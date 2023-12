Podczas gdy policja we Wrocławiu kontynuuje poszukiwania Adili Mehdiyevy i jej syna Emila, rodzina zaginionej opublikowała w mediach społecznościowych apel. 28-latka wyszła z domu w niedzielę 17 grudnia i do tej pory nie ma z nią kontaktu. "Nie bój się niczego! Niech to wszystko się skończy. Usiądźmy znowu w Nachiczewanie jak za dawnych czasów, tym razem, razem z Emilem" - czytamy w komunikacie brata zaginionej.

Zaginięcie we Wrocławiu. Brat poszukiwanej 28-latki z dramatycznym apelem

Bliscy zwrócili się do 28-latki, prosząc ją, aby wróciła do domu. "Poszukiwania nie przyniosły żadnego efektu. W imieniu brata zaginionej proszę o udostępnienie tego apelu, rodzina ma ogromną nadzieję, że Adila żyje i może przebywać w bezpiecznym miejscu wspierana przez innych" - pisze osoba prowadząca profil "Gdziekolwiek jesteś" na Facebooku.

Adila, przekazujemy ci najnowsze wieści od twojego brata. Twoja rodzina przyjedzie do Warszawy 30 grudnia, łącznie z twoim ojcem. W Polsce już mają prawnika. Podjęto wszelkie działania, aby zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Emilowi. Nie bój się niczego! Niech to wszystko się skończy. Usiądźmy znowu w Nachiczewanie jak za dawnych czasów, tym razem, razem z Emilem

- czytamy w apelu brata Adili Mediyevy.

Zaginięcie Adili Mehdiyevy i jej syna Emila. Co wiadomo w sprawie?

Adila Mehdiyeva razem z synem Emilem opuściła swoje mieszkanie we Wrocławiu przy ul. Sikorskiego 7k w niedzielę 17 grudnia. Od tego czasu nie nawiązała kontaktu z bliskimi, którzy niezwłocznie zgłosili jej zaginięcie. Pochodząca z Azerbejdżanu kobieta ma przy sobie telefon komórkowy, jednak urządzenie pozostaje nieaktywne. W poszukiwania 28-latki zaangażowała się także straż pożarna i wolontariusze. Służby Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego prowadziły działania na Odrze, na odcinku w okolicy miejsca zaginięcia kobiety.

Osoby mające informacje na temat miejsca pobytu poszukiwanej kobiety lub dziecka prosimy o kontakt z dyżurnym Komisariatu Policji Wrocław-Stare Miasto pod nr tel. 47 871 31 31, bądź najbliższą jednostką Policji.

- przekazała w komunikacie st. asp. Aleksandra Freus z Komendy Miejskiej we Wrocławiu.

Rysopis zaginionej:

długie ciemne włosy,

wzrost 165 cm,

oczy brązowe,

nos prosty.

Kobieta w momencie zaginięcia ubrana była w zieloną kurtkę z kapturem, czarne spodnie dresowe oraz jasne buty.