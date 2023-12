Rosyjska rakieta nad Polską. Sztab Generalny WP wydał oświadczenie

"Informujemy, że w piątek o godz. 7.12 czasu lokalnego, od strony granicy z Ukrainą, doszło do naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej przez obiekt, który po niecałych trzech minutach opuścił terytorium Polski. Identyfikujemy go jako rosyjską rakietę manewrującą. Przez cały czas tor lotu rakiety był śledzony przez systemy radiolokacyjne, zarówno polskie, jak i sojusznicze. W gotowości do użycia pozostawały systemy obrony powietrznej" - czytamy w popołudniowym oświadczeniu Sztabu Generalnego WP.

Jak dodano, "ponadto w rejon przekroczenia przez rakietę polskiej przestrzeni powietrznej skierowane zostały samoloty F-16, które patrolowały ten obszar". "Dodatkowo, w celu weryfikacji danych z systemów radiolokacyjnych, do prześledzenia trajektorii lotu obiektu na powierzchni ziemi zostały skierowane siły i środki z wojsk lądowych, sił powietrznych, a także wojsk obrony terytorialnej" - poinformował Sztab Generalny WP.

"Dziękujemy mieszkańcom Lubelszczyzny za czujność, współpracę i wyrozumiałość dla działań żołnierzy Wojska Polskiego oraz funkcjonariuszy innych służb mundurowych. Dalsze informacje będą przekazywane na bieżąco" - zapowiedziano.

Rosyjska rakieta nad Polską

"W godzinach porannych w przestrzeń powietrzną RP od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny, który od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - przekazało w piątek przed godz. 11 w komunikacie Dowództwo Operacyjne. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego doszło do pilnej narady z udziałem m.in. prezydenta Andrzeja Dudy i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza.

- Wszystko wskazuje na to, że rakieta rosyjska wtargnęła w polską przestrzeń powietrzną. (...) Była przez nas śledzona radarowo, opuściła tę przestrzeń - przekazał w piątek po południu Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła. Zapowiedział, że tor lotu rakiety na wszelki wypadek będzie też weryfikowany na ziemi przez specjalne grupy.

- To była trudna noc dla Ukrainy, połączony atak saturacyjny, mający na celu przeciążyć ich obronę przeciwlotniczą, z wykorzystaniem dronów uderzeniowych, z którymi Ukraina relatywnie dobrze sobie poradziła. Potem uderzenie rakietowe, głównie lotnica dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej, rakiety były odpalane z Morza Kaspijskiego - dodał gen. Wiesław Kukuła.