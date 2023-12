Była szefowa "Wiadomości" w TVP już na początku grudnia miała zrezygnować z pracy w TVP. Ostatnie wydanie programu z jej udziałem wyemitowano 8 grudnia, natomiast 12 grudnia na antenie TVP Info prowadziła program "Minęła 20". Teraz okazuje się, że Danuta Holecka ma zadebiutować w TV Republika.

Nieoficjalnie: Danuta Holecka wystąpi w TV Republika

Po objęciu władzy przez Koalicję 15 Października, 20 grudnia skończyło się nadawanie TVP Info (również z powodu okupowania budynków, w których był emitowany program przez posłów PiS), a na antenie TVP1 w miejsce "Wiadomości" pojawił się nowy program "19:30". Kilku najbardziej opatrzonych pracowników TVP znalazło zatrudnienie w stacji TV Republika. 22 grudnia widzowie zobaczyli na antenie Michała Rachonia, który do tej pory pojawiał się w TVP Info. Danuta Holecka, według informacji przekazanych przez serwis Plejada, ma się pojawić na antenie TV Republika w głównym wydaniu wiadomości w piątek 29 grudnia.

Przypomnijmy, 20 grudnia minister kultury, na mocy uchwały Sejmu, powołał nowe rady nadzorcze PAP, Telewizji Polskiej oraz Polskiego Radia, a te powołały nowe zarządy spółek. Nowy zarząd Telewizji Polskiej wyłączył sygnały TVP Info oraz kanałów regionalnych telewizji. Starych zarządów PAP i TVP bronią posłowie PiS, którzy przez kilka dni okupowali siedziby tych redakcji. Dochodziło do starć polityków z policją i nowymi kierownictwami mediów. Kiedy prezydent Andrzej Duda zawetował 23 grudnia ustawę okołobudżetową (bo znalazły się w niej 3 mld zł, które rząd mógł przeznaczyć na media publiczne) minister kultury, z braku środków na dalsze finansowanie, 27 grudnia postawił media publiczne, na mocy kodeksu spółek handlowych, w stan likwidacji. Co nie oznacza, że chce je zrównać z ziemią, ale zrestrukturyzować tak, by miały szansę się utrzymać.

Politycy PiS złożyli zawiadomienie do prokuratury ws. przekroczenia uprawnień przez Bartłomieja Sienkiewicza

Poseł Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Szczucki poinformował, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza. W piśmie od prokuratury, które w mediach społecznościowych przedstawił poseł, stwierdzono, że ma to związek "z odwołaniem bez podstawy prawnej członków zarządów i rad nadzorczych mediów publicznych".

Zawiadomienie w sprawie działań ministra złożyli politycy PiS, m.in. posłowie Marcin Romanowski i Krzysztof Szczucki, oraz europoseł Patryk Jaki. Do stołecznej prokuratury wpłynęły także zawiadomienia odwołanego prezesa PAP Wojciecha Surmacza oraz nowego szefa TVP Tomasza Syguta.