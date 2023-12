Władysław Kosiniak-Kamysz o niezidentyfikowanym obiekcie powietrznym: Państwo działa

W piątek (29 grudnia) w godzinach porannych w przestrzeń powietrzną Rzeczpospolitej Polskiej od strony granicy z Ukrainą wleciał niezidentyfikowany obiekt powietrzny. Do sprawy w mediach społecznościowych odniósł się wiceprezes Rady Ministrów.

Wicepremier zareagował na sytuację w przestrzeni powietrznej. "Jestem w kontakcie, Państwo działa"

"W związku z pojawieniem się niezidentyfikowanego obiektu w polskiej przestrzeni powietrznej służby państwa zadziałały natychmiastowo. Za pośrednictwem BBN jestem w kontakcie z prezydentem, premierem, Szefem Sztabu Generalnego oraz Dowódcą Operacyjnym SZ. Państwo działa!" - poinformował w serwisie X Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pod wpisem wicepremiera pojawiły się komentarze, w których internauci nawiązywali do treści tweeta opublikowanego przez niego w maju tego roku. "Jeśli minister Mariusz Błaszczak nie wiedział, że nad Polską leciała rosyjska rakieta, to jest to ogromny skandal. Jeśli wiedział i nic z tym nie zrobił, to jest to rażąca nieodpowiedzialność i igranie z bezpieczeństwem Polski. Jedno i drugie jest dyskwalifikujące. Do dymisji!" - przytaczają wypowiedź polityka. "To co, kiedy ta dymisja?" - dopytują.

Niezidentyfikowany obiekt w polskiej przestrzeni powietrznej. "Obserwowany był do miejsca zaniku sygnału"

Informacja o niezidentyfikowanym obiekcie powietrznym, który przed godziną 11 wtargnął na teren polskiej przestrzeni powietrznej, została podana przez Polskie Dowództwo Operacyjne. Obiekt "od momentu przekroczenia granicy, aż do miejsca zaniku sygnału obserwowany był przez środki radiolokacyjne systemu obrony powietrznej kraju" - przekazano we wpisie opublikowanym w serwisie X

"Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ uruchomił dostępne siły i środki pozostające w jego dyspozycji" - brzmi druga część komunikatu.