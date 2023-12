Sylwester to piekło zwierząt. "Wiele po ucieczce już nigdy nie wróci do domu". Jak zabezpieczyć psa?

Okolice Nowego Roku to dla zwierząt szczególnie trudny okres. Organizacje prozwierzęce zwracają uwagę, że widowiska pirotechniczne oraz towarzyszący im huk mają negatywny wpływ na życie i zdrowie zwierząt - zarówno tych domowych, jak i dzikich. O ile miasta coraz częściej rezygnują z organizacji pokazów sztucznych ogni, o tyle problemem pozostaje użycie środków pirotechnicznych przez osoby prywatne.

W 2021 roku łódzki poseł Krzysztof Piątkowski złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw zwierząt dotyczący zakazu używania fajerwerków. Do tego czasu nikt się nim nie zajął. Magdalena Gałkiewicz z partii Zieloni zapewniła jednak niedawno w mediach społecznościowych, że "jest przekonana, że (...) prace nad projektem w tej kadencji zakończą się przyjęciem ustawy, a kolejny sylwester będzie już bezpieczny dla zwierząt, ludzi i środowiska". Tematem interesują się także samorządy. Krakowski radny Łukasz Gibała zwrócił się do mieszańców z apelem o wprowadzenie zmian. Organizacja Kraków dla Mieszkańców stworzyła petycję do premiera i rządu dotyczącą zmian prawnych, które umożliwiłyby zakazania sprzedaży oraz używania fajerwerków w stolicy Małopolski. Jak na razie problem jednak pozostaje. O tym jak zadbać o naszych czworonogów w tym szczególnym czasie rozmawialiśmy z krakowską organizacją, zajmującą się łapaniem psów lękliwych, Dog Alert.

Jak zabezpieczyć psa przed sylwestrem? "Niestety wiele czworonogów po ucieczce nigdy nie wróci do domu"

- Co roku w okresie sylwestrowym na lokalnych grupach na Facebooku pojawia się mnóstwo wpisów dotyczących zaginionych psów. W 99 proc. przypadków są to ucieczki powtarzalne, których bardzo łatwo da się uniknąć. To do właścicieli psów należy obowiązek zadbania o ich bezpieczeństwo. Niestety wiele czworonogów po ucieczce nigdy nie wróci już do domu - mówi nam Adrianna Polowiec.

Dog Alert podkreśla, jak ważne jest, by reagować, gdy zobaczymy psa, przy którym nie ma właściciela. - Jeśli widzicie, że pies biegnie w popłochu i nie reaguje na przechodniów, zróbcie zdjęcie i wrzućcie post na lokalną grupę na Facebooku, podając przy tym dokładną lokalizację - apeluje. - Warto również skontaktować się ze schroniskiem, pod które podlega dana miejscowość. Natychmiastowa reakcja pomoże właścicielowi zlokalizować swoją zgubę i być może ocali psu życie.

Organizacja przygotowała kilka rad dla właścicieli psów:

upewnij się, że używany sprzęt jest solidny i dobrze dopasowany, jeśli macie wątpliwości, użyjcie podwójnego zabezpieczenia, np. obroża i szelki plus dwie smycze. W przypadku psów lękliwych zalecamy szelki antyucieczkowe;

kilka razy owinąć smycz wokół dłoni, tak aby w przypadku mocnego szarpnięcia jej nie puścić;

nie puszczać psa luzem;

nie zostawiać psa samego w ogrodzie;

unikać psich wybiegów.

Szczegółowy poradnik dotyczący zabezpieczenia psa na okres okołosylwestrowy, a także rady, co zrobić, jeśli już dojdzie do ucieczki naszego czworonoga, można pobrać natomiast pod tym adresem.

Jak fajerwerki wpływają na zwierzęta? "Czas masowych zaginięć i ucieczek"

W środę (27 grudnia) specjalny apel w związku ze zbliżającym się sylwestrem wystosowało także Krakowskie Stowarzyszenie Obrony Zwierząt (KSOZ). "Pamiętajmy, że zwierzęta mają znacznie czulszy słuch i słyszą wystrzały o wiele głośniej niż ludzie, a sylwestrowa kanonada wywołuje u nich niewyobrażalne stany lękowe i przerażenie. W rezultacie ta jedyna w roku noc to także czas masowych zaginięć i ucieczek psów czy kotów, które często nigdy nie zostają odnalezione, a w wielu przypadkach kończy się to ich śmiercią" - alarmowała Agnieszka Wypych, prezeska KSOZ.

Wpis opublikowany przez stowarzyszenie na Facebooku zwraca również uwagę, że Rada Miasta Krakowa odrzuciła petycję KSOZ o wprowadzenie całkowitego zakazu sprzedaży petard i fajerwerków na miejskich targowiskach. Choć sam Kraków nie organizuje miejskiej imprezy, a zatem nie planuje również specjalnego pokazu pirotechnicznego, lokalni fani fajerwerków z pewnością będą chcieli hucznie przywitać Nowy Rok.

Tymczasem na bardziej restrykcyjne środki zdecydowało się Zakopane, którego radni wprowadzili cztery lata temu całoroczny zakaz odpalania fajerwerków w miejscach publicznych. Prawo to nie obejmuje jednak ogrodzonych posesji. Uwagę na tę decyzję zwrócił niedawno Tatrzański Park Narodowy, który organizuje skierowaną do mieszkańców Podhala i turystów akcję "Nie strzelaj w sylwestra". - Huk wywołuje u zwierząt olbrzymie przerażenie, a nawet ataki paniki, które mogą okazać się groźne dla ich zdrowia i życia. Zdarzało się, że spłoszone zwierzęta, np. kozice, w trakcie ucieczki ulegały śmiertelnym wypadkom - tłumaczył dyrektor TPN Szymon Ziobrowski we wpisie opublikowanym na Facebooku.

Miasta coraz częściej rezygnują z organizacji hucznych imprez. Więcej na temat tego jak tegoroczny sylwester będzie wyglądać w polskich miastach można przeczytać w tekście powyżej.