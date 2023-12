Jak informowaliśmy wcześniej, do tragedii doszło 19 lipca br. na osiedlu Przylesie w Lubinie (woj. dolnośląskie). Zły stan półtoramiesięcznej dziewczynki przez przypadek odkryła jej matka. Okazało się, że niemowlę nie oddycha. Mimo szybkiego wezwania na miejsce pogotowia ratunkowego, życia dziecka nie udało się uratować. Jego śmierć wstępnie powiązano z dezynsekcją, która miała miejsce dzień wcześniej w tym samym lokalu.

Lubin. Śledztwo ws. śmierci niemowlęcia po dezynsekcji umorzone

Jak ustalił "Fakt", prowadząca postępowania w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci dziewczynki Prokuratura Rejonowa w Lubinie umorzyła śledztwo, ponieważ "czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego". - W oparciu bowiem o zebrane dowody, a w tym przeprowadzoną sekcję zwłok niemowlęcia i badania dodatkowe, nie stwierdzono u tego dziecka ani zmian urazowych, ani zmian chorobowych, ani toksycznych. Przeprowadzone badania nie potwierdziły związku ze zgonem dziecka przeprowadzonej w dniu zdarzenia w budynku, w którym doszło do tego zgonu, dezynsekcji - poinformowała "Fakt" prok. Lidia Tkaczyszyn z Prokuratury Okręgowej w Legnicy.

Biegli są zdania, że śmierć dziewczynki była efektem syndromu nagłej śmierci niemowlęcia, czyli tzw. śmierci łóżeczkowej. Decyzja nie jest prawomocna, a rodzice zmarłego dziecka złożyli na nią zażalenie do sądu.

Czym jest śmierć łóżeczkowa? Niemowlęta w tym wieku zabiera najczęściej

Według portalu medycznego doz.pl syndrom nagłej śmierci noworodków (SIDS) to pojęcie stosowane wobec nagłej śmierci na pozór zdrowego dziecka w wieku poniżej pierwszego roku życia. Do zgonu dochodzi podczas snu. W większości przypadków przyczyna śmierci pozostaje niewyjaśniona, a do tego nie towarzyszą jej żadne choroby przewlekłe. Ofiarami SIDS padają najczęściej dzieci w wieku od drugiego do trzeciego miesiąca życia.