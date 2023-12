Po tym jak 20 grudnia minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej, które mianowały nowych prezesów tych spółek, a później (gdy prezydent zawetował przyznanie 3 mld zł na media publiczne) minister Sienkiewicz postawił te spółki w stan likwidacji, w mediach publicznych wrze. Politycy PiS okupują siedziby mediów, a pracownicy TVP przyznają, że nie wiedzą, co ich czeka, ponieważ nie otrzymują żadnych konkretnych informacji na temat swojego zatrudnienia.

Pracownicy TVP boją się o utratę pracy. "Jesteśmy w jakimś zawieszeniu"

Redaktorzy, producenci, operatorzy czy pracownicy techniczni, którzy nadal pracują w TVP, obawiają się o swoją przyszłość w stacji. Według informacji przekazanych przez Onet część z nich ma kontynuować pracę w mediach publicznych. Wielu pracowników dostaje maile z informacją o zwolnieniu z obowiązku świadczenia pracy, z jednoczesną gotowością do "świadczenia pracy i stawienia się w miejscu pracy na każde polecenie pracodawcy".



- Nie wiem, czy mam przychodzić do pracy i siedzieć tam, mimo że nie mamy nic do roboty, byle tylko nie narazić się na zarzut, że nie wykonuję swoich obowiązków - przedstawił swoje wątpliwości jeden z pracowników TVP w rozmowie z Onetem. - Atmosfera jest nieco grobowa. Siedzimy jak na szpilkach (...) Jesteśmy w jakimś zawieszeniu. Mam poczucie chaosu. A te maile odbieram trochę jako zachętę, żebym sam złożył wypowiedzenie. I mam wrażenie, że chodzi tu o to, żeby pracodawca nie wpadł w tryb zwolnień grupowych, które są dużo bardziej skomplikowane do przeprowadzenia - dodał.

Jedna z pracownic TVP przyznała, że wiele osób nie wie, czy zostaną zwolnione. - Wolę, żeby mi jasno powiedzieli, że mnie zwolnią. Pracowałam z dala od polityki, zajmowałam się czymś zupełnie innym, dzięki czemu mogę spojrzeć sobie w oczy w lustrze, ale nie wiem, czy nie polecę po prostu z automatu - stwierdziła kobieta.

W najgorszej sytuacji są pracownicy, którzy nie byli zatrudnieni na etat. Wielu z nich ma umowy tylko do końca roku, nie mogą zatem liczyć na odprawy. W obawie przed zwolnieniem wielu pracowników złożyło wypowiedzenia. - Niewielu z nas, szaraczków, chce walczyć o TVP u boku polityków PiS czy gwiazd stacji (...). Każdy myśli, czy będzie miał robotę, czy da rady spłacić raty za mieszkanie i utrzymać rodzinę, bo nikt tu nie zarabiał wcale jakichś kokosów. Oczywiście oprócz wspomnianych gwiazd stacji, oni rzeczywiście walczą teraz o duże pieniądze. A nie każdy się z nimi utożsamia - tłumaczył jeden z pracowników TVP.

TVP. Politycy PiS okupują siedziby mediów. Minister Sienkiewicz stawia je w stan likwidacji

Część byłych pracowników TVP oraz politycy Prawa i Sprawiedliwości wyrażali sprzeciw przeciwko zmianom w mediach publicznych. Ich zdaniem działania podjęte przez resort kultury są bezprawne. W budynkach TVP posłowie PiS prowadzili tzw. dyżury "w obronie TVP".

23 grudnia prezydent Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową na 2024 rok, w której uwzględniono 3 mld zł na media publiczne. W tej sytuacji minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz ogłosił 27 grudnia postawienie TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji.

"W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela" - przekazał w komunikacie.

28 grudnia politycy PiS opuścili siedzibę Polskiej Agencji Prasowej. - Kontrola poselska w PAP się zakończyła. Decyzję podjęliśmy po zakończeniu dyżuru o 6:00, zakomunikowaliśmy ją na klubie o 8:00 - przekazał Przemysław Czarnek na antenie Radia Wnet.