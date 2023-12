40-latek ze Starych Juch odpalił petardę na kilka dni przed Nowym Rokiem. Słono za to zapłaci

"Prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych poza określonymi dniami. Lecz mimo, że do Sylwestra jeszcze kilka dni, to niestety już słychać odgłos odpalanych petard. I właśnie taki dźwięk usłyszeli dzielnicowi w Starych Juchach. Mieszkaniec strzelał petardami w centrum miejscowości" - przekazała w czwartek Komenda Powiatowa Policji w Ełku.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwester to dla zwierząt prawdziwe piekło

Jak poinformowano, do zdarzenia doszło w środę. 40-latek odpalił petardę przed sklepem na oczach policjantów. "Został za to ukarany mandatem. Ponadto w trakcie legitymowania umyślnie wprowadził w błąd policjantów co do swoich danych osobowych. Za to też został ukarany mandatem. Łącznie mężczyzna musi zapłacić tysiąc złotych" - czytamy.

Fajerwerki. Funkcjonariusze przypominają o zasadach

"Pamiętajmy, że prawo zakazuje używania wyrobów pirotechnicznych w miejscach publicznych, za wyjątkiem 31 grudnia oraz 1 stycznia. W większości gmin wprowadzono okresowe ograniczenia w stosowaniu materiałów pirotechnicznych. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, w okresie objętym zakazem ich stosowania, zgodę na używanie materiałów pirotechnicznych wydaje właściwy wójt, burmistrz lub prezydent miasta" - wskazywała w ubiegłorocznym komunikacie Komenda Główna Policji.

"Nie zapominajmy, że huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie domowe czworonogi, które nieprzyzwyczajone, mocno przezywają ten okres, zdarzają się im nawet ucieczki. Warto więc mieć na uwadze naszych małych towarzyszy i zadbać o to, by nasi milusińscy nie byli narażeni na dokuczliwe odgłosy wystrzałów" - podkreślają funkcjonariusze.