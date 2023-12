Co roku po świętach Bożego Narodzenia księża w całej Polsce odwiedzają domy parafian. Wielu wiernych zastanawia się, ile pieniędzy dać księdzu do koperty. Polacy wyrazili swoją opinię na ten temat w tegorocznym sondażu. W Poznaniu natomiast zrezygnowano z tradycyjnej kolędy. Tamtejsi księża w zamian wprowadzili innowacyjne rozwiązania. Duchowni powiedzieli, dlaczego się na nie zdecydowali.

Polacy mówią, ile dać księdzu do koperty. A proboszcz w imię realizacji marzeń rezygnuje z pieniędzy

Jak pisaliśmy na Gazeta.pl, z najnowszego sondażu wynika, że 35 procent Polaków chce dać księdzu od 51 do 100 złotych. 30 proc. badanych wskazało natomiast kwotę między 21 a 50 zł. Tymczasem ksiądz Trojan Marchwiak, proboszcz poznańskiej parafii pw. Świętego Wojciecha, nie otrzyma żadnych pieniędzy od parafian, ponieważ zrezygnował z datków.

Ksiądz Marchwiak już w ubiegłym roku nie brał pieniędzy podczas kolędy. Proboszcz wyjaśnił w rozmowie z Radiem ZET, dlaczego teraz będzie podobnie. - Te spotkania z ubiegłego roku pozostawiły we mnie bardzo ciepły ślad. Są takie, o jakich zawsze marzyłem, z wymianą myśli. Jest czas, żeby się podzielić różnymi sprawami - powiedział.

Duchowny przyznał, że inni księża różnie reagują na zmiany wprowadzone przez proboszcza. - Są tacy, którzy pomijają to milczeniem, niektórzy podpytują, są też tacy, którzy zachowują bezpieczny dystans wobec tego tematu - stwierdził.

Poznań. Wierni sami zapraszają księdza na kolędę, bo ten nie chciał "czuć się jak św. Mikołaj"

Z tradycyjnej kolędy zrezygnowano również w parafii na poznańskiej Łacinie. Tam wizyty duszpasterskie odbędą się wyłącznie w domach wiernych, którzy zaproszą księży do siebie. Proboszcz Radosław Rakowski wytłumaczył "Głosowi Wielkopolski", dlaczego podjęto taką decyzję.

- Ważniejsza od święcenia domów jest wspólnota, przyjacielskie odwiedziny i wspólna modlitwa. Kiedy chodziłem od domu do domu, to czułem się trochę jak św. Mikołaj. Nikt poważnie tej wizyty nie traktował. Niektórzy podchodzili do tego jak do obowiązku, którego spełnienie zapewnia chrzest, komunię dla dziecka bądź zabezpiecza katolicki pogrzeb. A przecież nie o to w tym wszystkim chodzi - zauważył. Ksiądz Rakowski również nie będzie zbierał kopert. Wierni mogą za to przekazywać datki elektronicznie na konto parafii.