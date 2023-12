Ile zarabiali Adamczyk i Pereira? Padły kwoty w milionach. "Bizancjum" [KOMENTARZE]

Dariusz Joński, poseł Koalicji Obywatelskiej, udostępnił wyniki kontroli przeprowadzonej w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Dokument zawierał informacje o wynagrodzeniach, jakie otrzymywali najwyżej postawieni pracownicy. Według opublikowanych danych Michał Adamczyk, dyrektor TAI, zarabiał średnio miesięcznie 187 tysięcy złotych (1,5 mln zł brutto rocznie). Z kolei Samuel Pereira, który w kwietniu został wiceszefem TAI, zarobił do tej pory blisko 440 tys. zł brutto. Natomiast Jarosław Olechowski, który od 2018 r. do kwietnia 2023 r. były szefem Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, zarobił tylko w tym roku ponad 1 mln zł. Do tego doszło ponad 407 tys. zł w ramach umów cywilnoprawnych. Inni byli szefowie TAI również mogli liczyć na niebagatelne kwoty. Więcej o tym można przeczytać TUTAJ. Tymczasem internet zalała lawina komentarzy.

Zobacz wideo Tusk przerwał milczenie w sprawie TVP. "Mamy do czynienia z okupacją budynków"

Fala krytyki po opublikowaniu zarobków w TAI. "Bizancjum"

Piotr Zemła, powołany przez Bartłomieja Sienkiewicza na prezesa rady nadzorczej TVP, skomentował udostępnione dane jednym słowem. "Bizancjum" - napisał na X. "Mimo wszystko kopara opada" - skwitował Kamil Dziubka, reporter Onetu, na swoim profilu.

Równie dosadnie wypowiedział się Szymon Jadczak. "Milionerzy" - skomentował. "Powiem Wam, że im dłużej myślę o tych zarobkach propagandystów z TVP, to mam coraz większą ochotę iść protestować pod siedzibę Telewizji Polskiej... O której dziś się zbieramy?" - dodał żartobliwie w następnym wpisie.

"To oznacza, że pan dyrektor TAI skasował tylko w 2023 roku... jakieś 1,5 mln zł. Boże, ależ to TVP było ordynarnym złodziejstwem. Upokarzające, że wszyscy musieliśmy się na to składać" - napisał Janusz Schwertner, redaktor naczelny Goniec.pl. "Rząd PiS nie chciał dać ani złotówki na Telefon Zaufania dla Dzieci, a jednemu tylko prezenterowi płacił 1,5 mln zł rocznie... Pięknie się bawili panowie i panie" - dodał w następnym poście.

"Wychodzi po 10 PLN za każde 'für Deutschland'" - ocenił Michał Sznajder, dziennikarz TVN24, nawiązując do często powtarzanego fragmentu w "Wiadomościach" z wypowiedzią Donalda Tuska po niemiecku.

Co mówią dane o zarobkach pracowników TAI? "W legalny sposób nie da się tyle zarobić w spółce skarbu państwa"

"Zwróćcie uwagę na mechanizm: etat (niższy) + umowa b2b (wyższa). Po co tak konstruowane umowy? 1. Kombinowanie na składkach ZUS i podatku dochodowym. 2. Obejście limitów ustawy kominowej. 3. Obejście wewnętrznych regulacji TVP. W legalny sposób nie da się tyle zarobić w spółce skarbu państwa, więc potrzebna była bardzo kreatywna księgowość. Dodatkowo niezbędny jest pilny audyt umów zawieranych w latach 2015-2023 i sprawdzenie, czy te czynności naprawdę były wykonywane" - analizował Paweł Prus, prawnik i szef medialnego think-tanku - Instytutu Zamenhofa.

Inni zwrócili uwagę na to, że budżet państwa mógł przeznaczyć te środki na inne cele niż wynagrodzenie dla pracowników telewizji publicznej. "Średnio 150 tysięcy miesięcznie dla funkcjonariusza w TVPiS. To koszt kilku terapii onkologicznych. Panie milionerze Michał Adamczyk, ma pan rozmach. Stąd ten kwik towarzyszący odrywaniu od koryta? I ta maskarada z przebierańcem prezesem TVP? Wszystko już jasne. Żałość!" - wyliczał Michał Szczerba.

"Jeśli dobrze liczę, to wymienione tu wynagrodzenia wystarczyłyby na prawie pół roku finansowania telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży. Ot tak" - dodał Darek Ćwiklak z "Newsweeka".

"No to chyba jest już jasne, czego panowie bronią. I na pewno nie jest to wolność słowa" - skwitowała Dominika Długosz, dziennikarka "Newsweeka".

"Zrobili z mediów publicznych maszynkę do ordynarnej partyjnej propagandy i bezwzględną szczujnię. Dziś bezczelnie krzyczą o 'wolnych mediach'. Ale nie bronią żadnej wolności, tylko interesu politycznych mocodawców i swoich horrendalnych, wręcz niemoralnie wysokich wynagrodzeń. Z publicznej kasy, rzecz jasna. To, co ekipa PiS zrobiła z mediami publicznymi - a szczególnie z TVP - jest pod każdym możliwym względem nie do obrony. I tę szczujnię, i to Eldorado na koszt podatnika po prostu trzeba było natychmiast zakończyć" - ocenił Rafał Trzaskowski.

"No to jak dzielni rycerze, obrońcy TVP? Ochota Wam przeszła na obronę? A to jak znam życie, dopiero początek" - ironizował Bartosz Arlukowicz z Koalicji Obywatelskiej. Polityk zapowiedział także, że zbadane zostaną także wynagrodzenia w TVP z ubiegłych lat.