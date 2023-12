Wojsko przyłączy się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. "Wracamy do normalności"

Płuca po pandemii. Gramy dla dzieci i dorosłych - to cel 32. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zbiórka pod hasłem"Tu wszystko gra OK!" odbędzie się 28 stycznia 2024 roku. I po raz pierwszy od siedmiu lat do wolontariuszy dołączą żołnierze. Zapowiedział to wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wojsko przyłączy się do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zagra po raz pierwszy od siedmiu lat

"Zachęcam wszystkie jednostki wojskowe w kraju i w Polskich Kontyngentach, aby włączyć się w tę piękną akcję. Razem możemy zrobić więcej dla tych, którzy potrzebują wsparcia!" - napisał na platformie X Władysław Kosiniak-Kamysz. Do wpisu szef MON-u dołączył zdjęcie z Jurkiem Owsiakiem. Na Facebooku WOŚP z kolei opublikowano krótkie nagranie. Jurek Owsiak zapewnił, że wszystkie jednostki, które będą chciały dobrowolnie wesprzeć sztaby, będą mogły to zrobić. - Wracamy do normalności, otwieramy drzwi i bardzo się z tego cieszymy - podkreślił Owsiak.

Szef Fundacji WOŚP spotkał się w czwartek również z premierem Donaldem Tuskiem. "Fundacja WOŚP musi grać do końca świata i jeden dzień dłużej!" - czytamy w krótkim wpisie KPRM.

Wojsko ponownie zagra z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy

Żołnierze, którzy wspierali Wielką Orkiestrę od pierwszego finału i aktywnie uczestniczyli w zbiórkach pieniędzy, stracili taką możliwość w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości. Podobnie było z policjantami, strażakami i innymi funkcjonariuszami służb mundurowych. Po raz ostatni wojsko zagrało w 2016 roku, w kolejnych latach uniemożliwili to kolejni ministrowie PiS-u: Antoni Macierewicz i Mariusz Błaszczak.

W 2024 roku WOŚP zebrane pieniądze przeznaczy na zakup sprzętu medycznego dla 15 oddziałów pulmonologicznych dla dzieci i 49 oddziałów pulmonologicznych dla dorosłych. Fundacja chce kupić między innymi urządzenia do diagnostyki obrazowej, rezonanse magnetyczne, aparaty ultrasonograficzne, polisomnografy, przenośne spirometry, systemy do badań bronchoskopowych oraz sprzęt do rehabilitacji pulmonologicznej i torakochirurgii. W ciągu 31 Finałów WOŚP zebrała blisko 2 miliardy złotych i kupiła 71,5 tysiąca urządzeń.

