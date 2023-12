Wiele osób będzie chciało powitać rok z hukiem, odpalając fajerwerki. Tradycyjnie wystrzały będzie słychać cały dzień, nie tylko wieczorem, a także przez kolejne dni - bądźmy realistami, każdego roku tak jest. Przypominamy jednak, że ta "zabawa" oznacza prawdziwe piekło dla zwierząt, które nie wiedzą, co się dzieje i odbierają to jako realne zagrożenie. Część z nich niestety ginie. Inne samo przetrwanie tej nocy kosztuje bardzo dużo stresu. W ślad za schroniskami i ogrodami zoologicznymi apelujemy, aby ci, którzy zamierzają hucznie świętować Nowy Rok, pomyśleli tego dnia również o zwierzętach.

Prawniczka: "W zeszłym roku miałam taką sarnę u siebie w ogrodzie, która dosłownie wbiegła w bramę, zrobiła dziurę i zginęła"

O to, czy zakaz używania fajerwerków w sylwestra jest możliwy, zapytaliśmy Karolinę Kuszlewicz, adwokatkę, która od 10 lat pracuje na rzecz praw zwierząt i przyrody. - Oczywiście, że jest możliwe legislacyjnie zakazanie używania fajerwerków hukowych. W ustawie po prostu możemy zapisać to, co uważamy za szkodliwe - jak ze wszystkim. Dziś w Kodeksie wykroczeń jest przepis, który mówi, że zakazuje się takiej działalności, która zakłóca spokój i ciszę w godzinach nocnych. Natomiast zwyczajowo przyjmuje się, że w sylwestra i Nowy Rok to nie obowiązuje. To jest wyłącznie zwyczajowe, ale wiadomo, jaką siłę ma zwyczaj. Nikt nie będzie z policji jeździł, poszukiwał i karał za wykroczenie osoby, które używają fajerwerków w sylwestra. Musimy szukać bardziej realnych możliwości - podkreśliła prawniczka.

Już dzisiaj istnieją takie realne możliwości, np. miasta mogą na obszarze, którym władają, czyli na obszarze własności komunalnej, zakazać używania fajerwerków, głównie tych hukowych, ale te świetlne też są dla ptaków bardzo szkodliwe. - Zakazać ich na takiej samej zasadzie, na jakiej zakazują wjazdu cyrku ze zwierzętami. W zasadzie nawet nie zakazują wjazdu, tylko wynajmowania powierzchni miejskich cyrkom ze zwierzętami z powodu wartości, nie godząc się na te praktyki ze zwierzętami. Tak samo można stwierdzić, że na obszarach, które należą do miasta czy gminy, nie wolno używać tego rodzaju fajerwerków. To jest takie rozwiązanie punktowe i to już się dzieje - powiedziała rozmówczyni portalu Gazeta.pl, jednocześnie zauważając, że "rozwiązaniem, które byłoby jednym z lepszych, byłby całkowity ustawowy zakaz używania fajerwerków przez cały rok".

- Proszę zobaczyć, jaka jest gigantyczna dysproporcja pomiędzy całym wysiłkiem, który trzeba włożyć w to, żeby zwierzę domowe przetrwało, a tymi ludźmi, którzy się bawią. Mamy jakieś schowki w łazienkach, koce pod łóżkiem, domownicy zostają w mieszkaniu, bo inaczej zwierzę będzie konało ze strachu, zasłaniają okna o godz. 16, psy i koty przyjmują leki psychotropowe po to, żeby przetrwać, a zwierzęta przez kilka dni mogą odczuwać skutki psychiczne, bo ten poziom strachu jest tak gigantyczny u niektórych, że nie dochodzą do siebie w ciągu godziny czy dwóch. Często boją się wyjść z domu - stwierdziła mec. Karolina Kuszlewicz. - Mamy wiele historii o zwierzętach, które uciekły, zaginęły, wpadły pod samochody, a to nie tylko zwierzęta domowe. Mamy dziesiątki, setki ptaków rozbitych z powodu tego, że leciały przerażone i zderzały się z różnego rodzaju powierzchniami. Mamy inne dzikie zwierzęta w lasach podmiejskich, które w popłochu pędzą na oślep, sarny, które próbują przeskoczyć płoty - zaznaczyła i dodała:

W zeszłym roku miałam taką sarnę u siebie w ogrodzie, która dosłownie wbiegła w bramę, zrobiła dziurę i zginęła. Na skutek tych wybuchów zwierzę pędzi, nie patrząc na przeszkody i w ten sposób sarna rozbiła się o bramę. Są zwierzęta, które nadziewają się na bramy. Tych historii jest mnóstwo - cały gigantyczny koszmar i zwierząt, i ludzi, którzy się nimi opiekują. A po drugiej stronie mamy zabawę, nic innego poza zabawą i biznesem garstki ludzi. Więc to w ogóle jest absurdalne, że my dziś nie mamy takiego zakazu, bo wartości jednoznacznie przemawiają za ochroną dziesiątek tysięcy zwierząt, a nie za ochroną jakiejś zabawy w wojnę, bo te hukowe fajerwerki bardzo często nie mają nawet świetlnych efektów, tylko po prostu robią hałas i pozwalają naprawdę niewielu przedsiębiorcom zarobić na tym koszmarze raz w roku. Taki zakaz musi po prostu być wprowadzony.

A co jeśli ktoś odpala fajerwerki poza sylwestrową nocą? - Zakłócanie ciszy i spokoju w godzinach nocnych jest zakazane. To tak, jakby ktoś wyjął sobie nagle pod blokiem gigantyczny głośnik i odpalił muzykę na cały regulator, kiedy ludzie potrzebują spokoju, bo ktoś ma chorą osobę w domu, ktoś po pracy chce odpocząć, ktoś nie lubi hałasu, ktoś jest autystykiem i nie może znieść tego hałasu. Wtedy dzwonimy po policję, bo to jest nielegalne. Ta sama historia jest z fajerwerkami - podkreśliła adwokatka.

"Dzisiaj ustawa mówi, że zwierzę nie jest rzeczą, ale wcale nie tłumaczy, kim zwierzę jest"

Zapytaliśmy też naszą rozmówczynię o to, co jest jeszcze do zrobienia w Polsce ws. praw zwierząt. - Najpilniejsze kwestie to te związane z wprowadzeniem obowiązkowego chipowania zwierząt domowych i kastracji, dlatego że mamy mnóstwo zwierząt, które są w gigantycznej potrzebie, żyją w fatalnych warunkach i nie da się ich wszystkich odebrać z tych miejsc, ponieważ brakuje domów dla nich. Schroniska są przepełnione, ale też bardzo często nie są miejscami, które zapewniają jakieś przyzwoite warunki do opieki nad nimi. Więc te dwa obszary w zakresie zwierząt domowych trzeba na pewno pilnie wprowadzić - odparła mec. Karolina Kuszlewicz.

Wylicza szereg spraw, które powinny być wprowadzone jak najszybciej. To zakaz wykorzystywania zwierząt w hodowli futer, ale też zakaz sprzedaży żywych ryb, całkowity zakaz używania tych zwierząt, które są w cyrkach i przekazanie biednych, wykończonych zwierząt do azyli. - Z takich "mniejszych" rzeczy, ale które mają ogromne znaczenie, to np. trzeba zakończyć używania kolców przeciwko ptakom. Przyzwyczailiśmy się do tego, ale to też jest gigantyczny problem, bo ptaki się po prostu nadziewają na te kolce i konają w strasznych męczarniach - zaznaczyła w rozmowie z portalem Gazeta.pl prawniczka.

Pakiet tego, co powinniśmy zmienić, jest ogromny. Ja wymieniłam tylko takie punktowe zakazy, które pilnie pukają do naszych drzwi, są już przeterminowane i to, że nie zostały jeszcze wprowadzone, bardzo źle świadczy o naszym prawodawstwie ochrony zwierząt.

Generalnie całe to prawodawstwo wymaga głębokiej reformy nie tylko pod względem zakazów, ale także w kwestii założeń, kim ma być zwierzę na poziomie prawnym, jaki jest jego status. Dzisiaj ustawa mówi, że zwierzę nie jest rzeczą, ale wcale nie tłumaczy, kim zwierzę jest. Wciąż posługuje się tymi kategoriami własnościowymi, mówi o właścicielu, nie ustala, kto jest opiekunem zwierzęcia, jakie ma obowiązki. Cały paradygmat myślenia o tym, kim zwierzę jest w prawie i takiego prawdziwego odrzeczowienia zwierząt w prawie, jest do zrobienia, ale to praca na lata - dodała.

Sylwestrowy Patrol Animalsów wyjedzie na ulice. "Nie wszyscy zdają sobie sprawę z dramatu zwierząt"

"Zaczynają się najtrudniejsze dni w roku nie tylko dla naszych milusińskich, ale również dla dzikich zwierząt. Petardy i fajerwerki służące rozrywce człowieka powodują śmierć wielu bezbronnych istot. Nie wszyscy zdają sobie sprawę z dramatu zwierząt, dlatego apelujemy o rezygnację z fajerwerków lub przynajmniej ograniczenie ich ilość! Jednocześnie, by pomóc poszkodowanym zwierzakom, organizujemy akcję Sylwestrowy Patrol Animalsów" - informuje Anna Jastrzębska, inspektorka ds. ochrony zwierząt. "Jak co roku w sylwestrową noc OTOZ Animals ruszy na pomoc zwierzętom wystraszonym hukiem petard i wystrzałami fajerwerków. Będziemy przyjmować zgłoszenia o zwierzętach zagubionych lub potrzebujących pomocy, zabezpieczać je, odczytywać chipy, kontaktować się z właścicielami, a w razie konieczności - przewozić zwierzęta do klinik weterynaryjnych lub schronisk. Akcja w tym roku organizowana jest pod nazwą Sylwestrowy Patrol Animalsów i odbędzie się w Warszawie i woj. pomorskim" - dodaje.

Jak skontaktować się z Sylwestrowym Patrolem Animalsów? Należy zadzwonić na numer alarmowy:

W Warszawie: 723 300 200 - załogi będą dyżurować od godz. 19:00 (31 grudnia 2023) do godz. 3:00 rano (1 stycznia 2024). Telefon alarmowy będzie czynny również w tych godzinach.

W woj. pomorskim: 517 274 947 - Sylwestrowy Patrol Animalsów będzie jeździł przez całą noc.

Również ogrody zoologiczne apelują o powstrzymanie się od używania fajerwerków. "Dla zwierząt okres sylwestrowy to często czas ogromnego stresu. Podczas głośnych wybuchów sztucznych ogni i petard zwierzęta wpadają w panikę i mogą zrobić sobie krzywdę" - czytamy w apelu warszawskiego zoo. "Dzikie ptaki, słysząc przerażający dźwięk w środku nocy, zrywają się w panice do lotu. Hałas powodowany przez fajerwerki powoduje stres u zwierzyny leśnej. Zwierzęta traktują huk, jak stan wysokiego zagrożenia, co dodatkowo naraża je na zbędny wydatek energetyczny, zwłaszcza zimą przy ograniczonej bazie pokarmowej" - podkreśla zoo i apeluje:

Dlatego dołącz do naszej inicjatywy i NIE STRZELAJ W SYLWESTRA, nie kupuj sztucznych ogni i petard, a pieniądze przeznaczone na ich zakup wydaj na coś przyjemnego i pożytecznego. Wybór należy do Ciebie.

Sylwester to piekło dla zwierząt. "Psy odbierają fajerwerki jako realne zagrożenie"

Jak co roku również Gazeta.pl apeluje o to, aby pomyśleć o zwierzętach. - Najważniejsze jest to, abyśmy zrozumieli, że psy odbierają fajerwerki tak, jak realne zagrożenie. Aby sobie to wyobrazić - poczujcie, że dziś, nagle, bez żadnego ostrzeżenia wasze miasto jest bombardowane. Tak czują się psy podczas nocy sylwestrowej - powiedział w rozmowie z naszą redakcją Piotr Wojtków, behawiorysta psów.

Rozmówca portalu Gazeta.pl podkreślił, że jeśli pies szuka bezpiecznego miejsca, należy zapewnić mu je w domu. - Obserwujemy go. Jak szuka miejsca bezpiecznego w łazience, otwórzmy ją. To zwykle miejsce najcichsze, najbardziej wyizolowane od bodźców. Ale nie bierzcie tego jako standard - nie każdemu psu to pomoże. Pamiętajmy, że każdy pies jest inny. Niektórym lepiej będzie w salonie, z nami - zauważył. Jak dodał, ważnym elementem jest wsparcie zwierzaka. - Nasza bliskość i oferowanie pomocy może zniwelować lęk o około 90 proc. Ważne, aby pomoc była oferowana, nienarzucana. Jednemu psu bardziej pomoże nasza bierna obecność - to, że będziemy w tym samym pokoju. Innemu będzie potrzebna nasza bliskość. W wielu poradnikach można wyczytać, że trzeba psu zasłonić okna, zagłuszyć dźwięki radiem, stworzyć "bezpieczne gniazdko". To wszystko nie zaszkodzi, ale pamiętajmy, że psy przede wszystkim są zwierzętami społecznymi. Dlatego najbardziej pomoże im nasza bliskość, wsparcie i obecność. Nie zapominajmy o tym! - przypomniał Piotr Wojtków.

To radzi behawiorysta psów:

spacery w spokojnych miejscach,

unikajmy miejsc, gdzie są rozjuszone dzieci z korsarzami w dłoniach,

omijamy pory najgłośniejsze - ostatni spacer przed 20:00, pierwszy po 4:00 rano,

przygotujmy w domu bezpieczny zakątek,

bądźmy przygotowani na to, że będziemy przy psie, zamiast oglądać fajerwerki ze znajomymi,

proponujmy psu naszą pomoc, ale nie narzucajmy się.

Ale sylwester to także trudna noc dla wielu ludzi. Wybuchy fajerwerków i głośne dźwięki mogą doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia słuchu. Otolaryngolożka dr Elżbieta Włodarczyk na antenie radiowej Jedynki zaapelowała, by ostrożnie obchodzić się tego typu materiałami, by trwale nie uszkodzić słuchu. Zwróciła ona uwagę na dwa rodzaje zagrożeń z tym związanych. Pierwszym jest silna fala akustyczna, która może fizycznie zniszczyć błonę bębenkową i chrząstki odpowiedzialne za słyszenie. Drugim zagrożeniem jest stałe, zbyt duże natężenie dźwięku, który niszczy komórki słuchowe. Największym wrogiem naszego słuchu są w tym przypadku wysokie częstotliwości, które mogą wyrządzić duże szkody.

