Wielkie sprzątanie w TVP Info? Media: Część pracowników dostała informację o zawieszeniu

W ubiegłym tygodniu Sejm przegłosował uchwałę ws. mediów publicznych, a następnie wymieniono zarządy spółek. Na czele Telewizji Polskiej stanął - zgodnie z przewidywaniami - Tomasz Sygut. Jednak po tym jak Andrzej Duda zawetował ustawę okołobudżetową, w której zawarte były 3 mld złotych dla TVP, minister Bartłomiej Sienkiewicz zadecydował o postawieniu spółek mediów publicznych w stan likwidacji. Teraz dziennikarze Wirtualnej Polski ustalili, że stacja prowadzi już porządki w kadrach. Niektórzy pracownicy mieli zostać zawieszeni.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk przerwał milczenie w sprawie TVP. "Mamy do czynienia z okupacją budynków"

TVP zawiesiło część pracowników. Działali w redakcji internetowej

TVP Info przestało nadawać 19 grudnia. Od tamtej pory nie działa również serwis internetowy stacji, a konta w mediach społecznościowych nadal są zarządzane przez Samuela Pereirę. Według ostatnich doniesień stacja ma wznowić nadanie w ciągu najbliższych dni, a może nawet godzin. Niedługo później do sieci wróci portal TVP Info, ale już z nowym szefostwem.

Na czele redakcji mediów interaktywnych Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, pod którą podlegają między innymi serwisy TVP, ma stanąć Andrzej Jaszczyszczyn - tak wynika z ustaleń WP. Wcześniej dziennikarz pracował w grupie mediowej ZPR, gdzie prowadził projekty internetowe związane z cyfryzacją tradycyjnych marek medialnych. Działał m.in. w obszarze mediów społecznościowych. Nie potwierdził jednak swojej nominacji.

Jednak na liście osób zawieszonych są też redaktorzy i inni pracownicy niższego szczebla. Część z nich znalazła się tam ze względu na kontrowersyjne wypowiedzi w sieci. Wśród nich jest, chociażby Radosław Poszwiński. Został zatrudniony w stacji w 2018 roku. Wcześniej działał w mediach społecznościowych pod nickiem @bogdan607, a na swoim profilu publikował treści antysemickie czy wulgaryzmy skierowane do byłej żony. Z pracą w TVP będzie musiał prawdopodobnie pożegnać się również Rafał Jarząbek. Podczas kampanii wyborczej udawał "zwykłego obywatela", aby wejść na spotkanie z Donaldem Tuskiem. Lider Platformy Obywatelskiej zauważył wówczas, że jego pytania pokrywają się z tym, co powtarza PiS. Był też autorem wypowiedzi "feministki to faszystki".

Michał Rachoń z TVP do TV Republika. Dostał wysokie stanowisko

Wcześniej z TVP rozstała się część dziennikarzy prowadzących programy telewizyjne. Jeszcze przed zaprzysiężeniem nowego rządu umowę rozwiązała Danuta Holecka. Natomiast po wyborze nowych władz stacji lawinowo ruszyły maile z wypowiedzeniami, szczególnie dla osób, które były "twarzami" propagandowych zmian w mediach publicznych. Niektórzy przeszli do Telewizji Republika.

Michał Rachoń w stacji Tomasza Sakiewicza prowadzi swój poranny program z TVP Info pt. "Jedziemy". W czwartek (28 grudnia) poinformował, że został wybrany na dyrektora programowego TV Republika. - Będzie zajmował się kontentem: pomysłami na programy, doborem gości - przekazał redaktor naczelny, Tomasz Sakiewicz. Natomiast sam pracownik za pomocą portalu X przekazał, że jedną z jego decyzji będzie budowa nowego studia.