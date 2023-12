Stracił kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo przeczytał o "zarobku Moniki Olejnik". Prokuratura bezsilna

Oprócz Moniki Olejnik oszuści powoływali się na nazwiska Richarda Bransona, Elona Muska, Billa Gatesa i Mateusza Morawieckiego - wymienia "Gazeta Wyborcza", która opisała sprawę oszustwa "na Monikę Olejnik" w Rzeszowie. Mieszkaniec miasta opowiedział, że kilka miesięcy temu przeczytał, że "Monika Olejnik zostanie wyrzucona z telewizji za to, że w programie Kuby Wojewódzkiego opowiadała o firmie, dzięki której zarobiła". Zachęcony mężczyzna kliknął link do artykułu, który go zainteresował, którego nagłówek zobaczył na Facebooku. Otworzyła mu się witryna przypominająca stronę informacyjną z tekstami w języku angielskim, ale ten o Olejnik był po polsku.

Rzeszów. Stracił kilkadziesiąt tysięcy złotych, bo przeczytał o "zarobku Moniki Olejnik"

Rzeszowianin wkrótce odebrał telefon od oszustów. Uległ i postanowił zainwestować w bitcoiny 1,5 tys. złotych. Zrobił przelew blikiem, ale oszust przekazał mu przez telefon, że musi mieć dostęp do jego bankowości, żeby przekazać pieniądze. Co więcej, po namowach mężczyzna zwiększył limit transakcji do 26 tysięcy złotych. Tyle właśnie zniknęło wkrótce z jego lokaty. Ofiara oszustów natychmiast zablokowała kartę i zgłosiła się na policję - relacjonuje "GW". Mężczyzna był zaskoczony, kiedy policja nakazała mu nieodbieranie telefonu od oszustów, nie próbowała ich namierzyć i nie zrobiła nic z przekazanymi przez poszkodowanego informacjami: imiona i nazwiska, numer telefonu i numer konta bankowego. Po pięciu miesiącach od zgłoszenia prokuratura umorzyła postępowanie, ponieważ sprawca nie został wykryty.

Śledczy ustalili, że mężczyzna, na którego konto rzeszowianin przelał pieniądze, był tylko słupem i również zainwestował w kryptowaluty. Do jego konta miały dostęp osoby trzecie, a to, co wpłacali inni oszukiwani, miało rzekomo być jego zyskiem. Mieszkaniec Rzeszowa padł ofiarą spoofingu - metoda ta polega na podszywaniu się pod numery telefonów należące do innych osób lub instytucji albo wyświetlaniu numeru, który wskazuje legalne źródło.

