Pod koniec kwietnia bieżącego roku media obiegła informacja, że w jednym z domów w Chodzieży znaleziono ciała czterech dorosłych osób oraz zwłoki niemowlęcia. Prokuratura Okręgowa w Poznaniu poinformowała PAP o zakończeniu postępowania. Śledztwo wykazało, że sprawca najpierw pozbawił życia czworo członków swojej rodziny, a następnie sam odebrał sobie życie.

REKLAMA

Zobacz wideo Ucieczka niczym z filmu akcji. Policjanci nie mieli szans

Zbrodnia w Chodzieży. Prokuratura umorzyła sprawę

Śledczy ustalili, że w pierwszej kolejności dokonano czterokrotnego zabójstw, a następnie sprawca tej zbrodni targnął się na własne życie. Ślady i dowody zgromadzone w sprawie, poddane szczegółowym badaniom, wykazały, że 41-letni sprawca tej tragedii, najpierw zabił swoich rodziców, a potem żonę i syna. Wszystkie ofiary zaatakował nożem. Wszyscy - poza dzieckiem - bronili się

- przekazał prokurator Łukasz Wawrzyniak, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu. Przedstawiciel prokuratury dodał także, że 41-letni sprawca zmarł od zadanej przez siebie rany ciętej szyi. - Nie ustalono motywów jego działa - zaznaczył.

Tym samym potwierdziły się początkowe ustalenia śledczych. Jeszcze w kwietniu prokuratura przekazała, że sprawcą tragedii jest 41-letni Krzysztof A., który w domu w Chodzieży mieszkał z rodzicami oraz żoną i synem. - Zabił swoich rodziców (Bogdana i Krystynę - red.), a następnie kobietę (swoją żonę Martę - red.) i dziecko (Stasia - red.). Nie ma potwierdzenia wersji, że mógł tego dokonać ktoś z zewnątrz. Mamy do czynienia z czterokrotnym zabójstwem i samobójstwem sprawcy - mówił Łukasz Warzyniak zaledwie kilka dni po odkryciu zbrodni.

Do Chodzieży przyjechali niedługo przed tragedią. Sprawca nigdy nie był karany

Zwłoki odkrył jeden z krewnych rodziny, który zaniepokojony brakiem kontaktu, wybrał się do ich domu. Na parterze znajdowały się ciała 41-letniego Krzysztofa A. i jego 38-letniej żony. Policja po przybyciu na miejsce odkryła, że nie żyją także pozostali mieszkańcy budynku: 73-letni mężczyzna, 72-letnia kobieta i czteromiesięczne dziecko. Co wiadomo na temat zmarłych? Krzysztof A. z żoną i synem sprowadzili się do jego rodziców, aby zająć się ciężko chorym ojcem. Wcześniej mieszkali w Sochaczewie (woj. mazowieckie). Wiadomo, że policja wcześniej nie interweniowała w domu w Chodzieży. Sprawca nie miał założonej niebieskiej karty i nie był nigdy karany.