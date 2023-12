Komendant główny zadecydował. Odwołano szefa CBŚP. Ma naprawić sytuację we Wrocławiu

Jak podaje RMF FM Paweł Półtorzycki, szef Centralnego Biura Śledczego Policji, został odwołany ze stanowiska. Taką decyzję podjął Marek Boroń, który obecnie pełni obowiązki komendanta głównego policji. Według relacji stacji funkcjonariusze CBŚP mają być zdziwieni tym krokiem, bo "twierdzą, że to doskonały fachowiec". Półtorzycki stanął na czele jednostki w 2019 roku.

Paweł Półtorzycki może wrócić do korzeni. Komendant zaproponował mu inne stanowisko

Według ustaleń dziennikarzy odwołanie ze stanowiska nie oznacza dla Półtorzyckiego końca policyjnej kariery. Komendant miał zaproponować mu objęcie Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Dolnośląska jednostka w ostatnim czasie była miejscem wielu afer, w wyniku których posadę stracił poprzedni komendant.

Półtorzycki ma zostać komendantem wojewódzkim na Dolnym Śląsku. To nie jest degradacja, to nie tak. Sprawdził się na stanowisku szefa CBŚP i właśnie dlatego zostanie rzucony na ten bardzo trudny odcinek we Wrocławiu, żeby naprawić tam sytuację

- przekazał informator w rozmowie z Onetem.

Nie wiadomo czy Półtorzycki przyjął propozycję. Dla niego byłby to jednak powrót do korzeni - karierę policyjną zaczynał właśnie we Wrocławiu. W stolicy Dolnego Śląska ukończył też studia prawnicze i podyplomowe z zarządzania bezpieczeństwem. Później przez wiele lat był naczelnikiem wydziału do zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, po czym został zastępcą szefa CBŚP.

Rząd chce połączyć CBA i CBŚP? Siemoniak: Zaczęliśmy prace nad tym projektem

Plan likwidacji CBA zawarto w umowie koalicyjnej. "Zlikwidowane zostanie Centralne Biuro Antykorupcyjne, a jego zasoby i kompetencje przekazane do innych służb, m.in. do pionu zwalczania przestępstw korupcyjnych w Centralnym Biurze Śledczym Policji. Dzięki temu wzmocniona będzie walka z korupcją, całkowicie porzucona przez poprzednią władzę" - czytamy w dokumencie. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak o dalszych działaniach w tym kierunku mówił przed świętami w Radiu Plus.

Zaczęliśmy prace nad tym projektem, więc wymaga to kilku tygodni na przygotowanie, potem procedura rządowa, uzgodnienia międzyresortowe, potem Sejm, Senat. (...) Dyskutuję o tym z policjantami, z ekspertami, czy CBŚP powinno się dociążać jeszcze walką z korupcją (...), czy powinna być centralna struktura też do walki z korupcją

- odparł zapytany o kwestię likwidacji CBA. Jednocześnie zaznaczył, że prace legislacyjne muszą być "porządnym, przekonsultowanym rządowym projektem". - Intencja koalicji jest jasna: walka z korupcją musi nawet być bardziej intensywna i inne instytucje trzeba do tego przygotować - dodał.