Fala COVID, grypy i RSV w Polsce. "Mamy pełne obłożenie oddziałów ambulatoryjnych pediatrycznych"

Na antenie radiowej Jedynki pediatra podkreślił, że w grupie ryzyka, jeśli chodzi o ciężki przebieg tych chorób wirusowych, znajdują się osoby starsze i najmłodsze dzieci. - Osoby po 80. roku życia, które od wielu lat są leczone z powodu innych chorób przewlekłych, są szczególnie narażone na powikłania, związane z infekcjami wirusowymi - zaznaczył dr Ernest Kuchar.

COVID, grypa i RSV. "Mamy pełne obłożenie oddziałów ambulatoryjnych pediatrycznych"

W szpitalach przebywa obecnie wiele dzieci ciężko przechodzących zakażenie wirusem oddechowym RSV. Na ciężki przebieg wirusa narażone są szczególnie wcześniaki lub dzieci z dysplazją oskrzelowo-płucną lub wadami serca.

- W tej chwili mamy pełne obłożenie oddziałów ambulatoryjnych pediatrycznych - powiedział Polskiemu Radiu Mariusz Mazurek, rzecznik Szpitala Dziecięcego im. prof. dr med. Jana Bogdanowicza w Warszawie. - Niestety po pandemii, czyli po okresie takiego przymusowego przetrzymania młodego pokolenia w domach i pewnego 'wyjałowienia' tej populacji, ostatnie dwa sezony jesienno-zimowe przyniosły bardzo dużą liczbę pewnego rodzaju infekcji, od RSV poprzez grypę aż po przypadki COVID-19 - dodał.

Bardzo duża liczba infekcji. Tusk: Ta zima nie będzie łatwa

Premier Donald Tusk powiedział w środę po posiedzeniu Rady Ministrów, że chce, by rząd wrócił do ścisłej współpracy z ekspertami chorób zakaźnych. Powrót to obostrzeń w tej chwili nie jest planowany. - Będziemy szukali sposobów medycznych, a nie państwowo-społecznych, by niwelować konsekwencje tych infekcji. Ta zima nie będzie łatwa, na pewno - zaznaczył szef rządu.

Dr Ernest Kuchar zaapelował, żeby nie odkładać szczepień przeciwko chorobom wirusowym, zwłaszcza jeśli znajdujemy się w grupie ryzyka. Podkreślił, że jest to działanie profilaktyczne, które pozwoli "przygotować się na infekcję".

