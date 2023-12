Batalia o media publiczne. Streszczenie pierwszego sezonu tego serialu

14 grudnia. Prolog. Przebudzenie Trybunału

Kierowany przez Julię Przyłębską Trybunał na wniosek grupy posłów PS pochylił się nad przepisami ustawy o radiofonii i telewizji oraz kodeksu spółek handlowych. A właściwie pochyli się dopiero 16 stycznia, ale od razu wydał postanowienie o zabezpieczeniu, które miało zabetonować status quo w mediach publicznych. Mówiąc prosto: TK zobowiązał Skarb Państwa, by nie zmieniał zarządów mediów publicznych i nie stawiał spółek w stan likwidacji, aż Trybunał nie oceni, czy takie zmiany są zgodne z konstytucją. Wniosek PiS nie wziął się z powietrza - to, że nowa koalicja rządząca przymierza się do zmian w TVP nie było tajemnicą.

REKLAMA

Zobacz wideo

Postanowienie o zabezpieczeniu Trybunał Konstytucyjny przyjmuje jednogłośnie - co jest o tyle ciekawe, że o zgodę w tym gremium w ostatnich miesiącach było raczej trudno. Prawnicy na owym zabezpieczeniu nie zostawiają suchej nitki.

19 grudnia. Odcinek 1: Reduta na Woronicza

Sejm podejmuje uchwałę ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych i Polskiej Agencji Prasowej. Za było 244, przeciw 84, wstrzymało się 16. Ten, kto umie liczyć, szybko się zorientuje, że coś mało posłów było na sali. Nic dziwnego. Parlamentarzyści PiS gnali w tym czasie do siedziby TVP na Woronicza, gdzie prezes Jarosław Kaczyński wprowadził dziesięcioosobowe dyżury. Ten odcinek kończy się gęstniejącą atmosferą wyczekiwania i rosnącego napięcia. Posłowie PiS zajęli miejsca przy choince w hallu, natomiast Donald Tusk na pytanie dziennikarza Tvn24 kiedy zmiany w mediach publicznych, miał powiedzieć: "jutro".

20 grudnia. Odcinek 2: "Agrobiznes" upada ostatni

I tak właśnie się dzieje. W środę rano ministerstwo kultury informuje, że zostali nominowani nowi prezesi TVP (Tomasz Sygut), Polskiego Radia (Paweł Majcher) i PAP (Marek Błoński). Na Woronicza pojawia się pan z teczką, który przedstawia się stróżującym tam posłom PiS, że nazywa się Piotr Zemła i jest przewodniczącym Rady Nadzorczej TVP. Jak widać na nagraniach udostępnianych na X, nie daje się wyprowadzić z równowagi tarasującym mu drogę posłom.

Ale to widzą tylko ci, którzy śledzą media społecznościowe. Widzowie TVP mogą się czuć zdezorientowani. Krótko bowiem po godz. 11 sygnał TVP Info znika. W telewizyjnej jedynce leci natomiast "Agrobiznes". Ale też do czasu. Nagle w studio pojawił się Adrian Borecki z TVP Info, aby poinformować o "przejęciu polskich mediów". - Rozpoczynamy specjalne wydanie 'Wiadomości', które będą nadawać do samego końca. Dokładnie o godz. 11:18 z niewiadomych nam przyczyn został wyłączony sygnał TVP Info - powiedział, a chwilę później sam znika z anteny, zastąpiony przez planszę z logo TVP. Po kliku minutach jedynka wraca, ale z programem o ogrodach.

Przez kilkadziesiąt minut TVP Info nadaje jeszcze na Youtubie, za pośrednictwem telefonu Samuela Pereiry. Ale i to nagranie zastaje przerwane.

Tymczasem do gmachu na Woronicza przybywają "z interwencją poselską" kolejni posłowie PiS. Robi się nieprzyjemnie, bo posłowie PiS mówią o pobiciu posłanki Joanny Borowiak przez "silnego pana od Sienkiewicza". Posłanka później uściśli, że nie została pobita, a "poturbowana". Posłanka trafia do szpitala, a w następnych dniach trzyma rękę na temblaku.

Po korytarzach TVP grasuje też Robert Bąkiewicz, który posłem nie jest, więc trudno mówić o interwencji poselskiej. W mediach społecznościowych udostępnia nagranie, na którym widać, jak z posłem PiS Dariuszem Mateckim "udaremniają próbę przejęcia" władzy w państwowej telewizji i "rozprawiają się" z Pawłem Płuską. W jakim trybie? Nie wiadomo.

Nieprzyjemnie jest też w siedzibie PAP na Brackiej, gdzie prezes Wojciech Surmacz - odwołany przez Bartłomieja Sienkiewicza, czego nie uznaje PiS - blokuje wejście prezesowi Błońskiemu - powołanemu przez Sienkiewicza, czego nie uznaje PiS. Drzwi zastawił swoją osobą i autorytetem były wicepremier i minister kultury Piotr Gliński.

Co ciekawe, kilkudniowa rotacyjna interwencja, jaka ma miejsce w TVP i PAP, nie dotyczy Polskiego Radia. Ale spokojnie, dojdziemy i do tego w kolejnych odcinkach.

W środę TVP nie emituje "Wiadomości". Zamiast nich na ekranie pojawia się dziennikarz Marek Czyż i wygłasza długą i poetycką metaforę z odwołaniami do zupy i wody. W skrócie mówiąc, zaprasza na następny dzień na wydanie programu informacyjnego, który w przeciwieństwie do tego, czym raczyła widzów przez ostatnie lata TVP, ma przekazywać wiadomości. Nie propagandę sukcesów PiS i szczucie na wszystkich innych.

W tym czasie w prywatnej prawicowej TV Republika nadawane są "Wiadomości" TVP. Właściwie nie dokładnie "Wiadomości", ale grupka pracowników TVP Info i TAI wysokiego szczebla, stoi w studiu "Wiadomości" i opowiada o "ataku na wolne media".

21 grudnia. Odcinek 3: Dwie wieże

Następnego dnia na Woronicza pojawiają się barierki. Szefostwo TVP Info zajmuje budynek na placu Powstańców Warszawy, skąd normalnie nadawane są programy informacyjne i publicystyczne TVP. Normalnie, bo sygnał TVP Info nadal jest wyłączony. Oznacza to, że lojalni wobec nowych władz TVP dziennikarze nadają programy ze studia na Woronicza.

Całkiem niedaleko, na Brackiej, PAP zmienia się w twierdzę. Posłowie PiS sprawdzają kto wchodzi, kto wychodzi, nowy prezes wciąż nie na dostępu do gabinetu. To nie przeszkodziło obu prezesom PAP w spędzeniu nocy w siedzibie agencji.

- Przez pana ministra Sienkiewicza została rażąco złamana konstytucja. Mamy dziś ustawowe ciało, jaką jest Rada Mediów Narodowych. Jeżeli pan premier chce zmienić zasady prawne powoływania mediów publicznych, najpierw trzeba zmienić ustawę - oświadcza prezydent Andrzej Duda. Zdania, że działania ministra kultury nie są zgodne z prawem, jest wielu komentatorów. Problem w tym, że ci sami komentatorzy zwracają uwagę, że również PiS dokonał skoku na media publiczne niekoniecznie w niebudzący prawnych wątpliwości sposób.

Tymczasem dotychczasowy dyrektor TAI Michał Adamczyk oraz jego zastępcy Samuel Pereira i Marcin Tulicki zostają odwołani decyzją Tomasza Syguta. Nie będzie niespodzianką, że nie uznają się za odwołanych.

Co poniektórym posłom PiS puszczają nerwy. Grupka parlamentarzystów mijając w korytarzu sejmowym dziennikarzy kilku stacji, nazywa reporterów "bandytami", "świętymi krowami" i popycha ich w drzwiach.

O 19.30 cztery miliony widzów (jak podano później) zasiada do oglądania nowego programu o "19.30" - następcy "Wiadomości". Przeważają opinie umiarkowane i skłaniające się do pozytywnych.

22 grudnia. Odcinek 4: Rośnie nowa potęga. Albo nie

Kolejny dzień okupacji budynku na placu Powstańców. Adamczyk i Pereira nie chcą opuścić TAI. "Nie zostaliśmy zwolnieni przez legalny zarząd" - twierdzą. Tych pracowników, którzy nie chcą ich słuchać, straszą karami. Anonimowy pracownik TVP sytuację w firmie ocenia dosadnie: "burdel na kółkach". Jarosław Kaczyński twierdzi natomiast, że zmiany w TVP "zagrażają niepodległości". "Gdybym jakimś cudem był prezydentem..." - mówi, kolejny raz sugerując, że Andrzej Duda nie zajął w sporze takiego stanowiska, jak oczekiwałby prezes.

Kaczyński nie jest również zadowolony z prezesa Mateusza Matyszkowicza i chce jego odwołania z TVP. Rzecz w tym, że Matyszkowicza już odwołał Sienkiewicz, tyle że PiS tego nie uznaje.

Sytuacja jest szczególnie trudna dla pracowników mediów publicznych, ale o tym niekoniecznie ktokolwiek myśli. Pracownicy PAP publikują list otwarty, w którym proszą polityków wszystkich opcji, by im dali w spokoju pracować. Ale to głos wołającego na puszczy. Bo na Bracką zajeżdżają prezes Kaczyński wraz z byłym premierem Morawieckim. Tym samym PAP niespodziewanie staje się centrum pisowskiego oporu przeciw zmianom w mediach publicznych.

PiS zwraca się także do swoich zwolenników, by przyjechali do Warszawy na protest. Ma się on odbyć 11 stycznia o godzinie 16:00 w pobliżu Sejmu. Na razie protesty są też pod budynkiem TVP na placu Powstańców. Ale trudno je nazwać licznymi.

W każdym razie napięcie staje się nie do zniesienia. Ten odcinek kończyłby się złowieszczą muzyką, zapowiadającą budzące grozę wydarzenia.

23 grudnia. Odcinek 5: Wejście smoka

Do których dochodzi dzień przed Wigilią. Prezydent Duda przekazuje w mediach społecznościowych, że zdecydował się zawetować ustawę okołobudżetową na przyszły rok w związku z zapisem dotyczącym możliwości przekazania ok. 3 mld zł na media publiczne.

Ciekawą rolę epizodyczną ma w tym odcinku poseł PiS Paweł Szrot, który miał próbować wejść do budynku TVP w Bydgoszczy podając się za policjanta.

24 grudnia. Odcinek 6: Wejście smoka, vol II

Zwykle w serialach w świątecznych odcinkach wieje nudą. Ale nie tu. Antoni Macierewicz w wigilijny poranek pojawia się w budynku Polskiej Agencji Prasowej. Twierdząc, że przeprowadza interwencję poselską, nakazuje pracownikom agencji legitymować się przed nim. Jeden z nich nie chce się wylegitymować, dochdzi do szarpaniny. - Niech się pan nie waży, bo narusza pan immunitet - słychać w tle głos Anny Fotygi. Świąteczny nastrój panuje też w TVP, gdzie odwołani szefowie TAI, którzy nie czują się odwołani, zasiadają do wigilijnej wieczerzy z posłami PiS, którzy również nie uznają ich odwołania.

25 grudnia. Odcinek 7: Nowi wojownicy

Rada Nadzorcza TVP, którą odwołał Sienkiewicz, odwołuje Matyszkowicza, którego również odwołał Sienkiewicz i który właściwe możliwe, że sam zrezygnował, i powołuje do pełnienia obowiązków prezesa TVP Macieja Łopińskiego. Piotr Zemła publikuje na X oświadczenie, że nikogo nie powoływał, ale jakby nie liczyć to już trzecia w ciągu tygodnia osoba, która ktoś uważa za prezesa TVP.

Aktywizuje się również szef Rady Mediów Narodowych, który chce, by owa rada obradowała codziennie.

26 grudnia. Odcinek 8: Prezes pozdrawia tłumy

I szybko okazuje się, że Rada ma plan. Otóż już następnego dnia powołuje na stanowisko prezesa TVP Michała Adamczyka, dotychczasowego dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. To nam daje prezesa nr 4. Ale ten jako pierwszy miał tak papieskie powitanie.

27 grudnia. Odcinek 9: Imperium kontratakuje

Na reakcję koalicji trzeba poczekać do końca świąt. I tutaj wkracza Donald Tusk. Który oświadcza, że skoro prezydent ma wątpliwości co do zapisów dotyczących 3 mld zł na media publiczne, to te media pieniędzy nie dostaną wcale - co z kolei wymusi ich restrukturyzację.

Ledwie premier schodzi sprzed kamer, minister Sienkiewicz ogłasza, że podjął decyzję o postawieniu w stan likwidacji TVP, Polskiego Radia i PAP. To oznacza, że w tych spółkach nie będzie rządził żaden prezes, a likwidator.

I tu właściwie należałoby zakończyć pierwszy sezon serialu. Mamy wyraziste postaci, mamy napędzajęcy je knflikt i wciągającą fabułę z licznymi zwrotami akcji. Co do zasady kolejne sezony rzadko trzymają poziom pierwszego, ale tym razem życie powinno napisać najlepsze scenariusze.

Wpadajcie po więcej na Gazeta.pl!