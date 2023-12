W czwartek na antenie Polsat News Małgorzata Manowska odniosła się do doniesień o jej wcześniejszym odejściu ze stanowiska. Jak podkreśliła, "zdecydowanie nie pakuje się" jeszcze. - Teraz bardziej bym się obawiała tego typu gróźb, po tym, co się wydarzyło w siedzibie TVP - powiedziała, a sposób przeprowadzania zmian w mediach publicznych określiła jako "złotouste piractwo, żeby nie powiedzieć złotousta bandyterka". Jak dodała, obawia się, że podobnie wyglądałaby sytuacja w przypadku zmian w systemie sądowniczym.

- Najpierw określa się pewien cel, potem dorabia się do niego ideologię, wychodzą różne autorytety, mówią o obronie konstytucji, a efekt może być opłakany. (...) Przeżyłam stan wojenny i mi się to jednoznacznie kojarzy, adekwatną datą dla tych działań były 13 grudnia. Byłam przerażona - podkreśliła na antenie Polsat News.

Manowska o decyzji Sienkiewicza: Zastanawiam się, czy po tej reformie zostanie chociażby "kamieni kupa"

Pierwsza prezeska Sądu Najwyższego skomentowała też decyzję ministra kultury o postawieniu TVP, Polskiego Radia i PAP w stan likwidacji. - Ta decyzja nie kojarzy mi się z kulturą. To jest oczywiście decyzja polityczna. Zastanawiam się, jak mówi klasyk, czy po tej reformie zostanie chociażby "kamieni kupa" - stwierdziła. - Nie powinno się podejmować nerwowych ruchów, bo przy likwidacji tego typu spółek cierpią ludzie, którzy są tam zatrudnienie - zaznaczyła Małgorzata Manowska.

- Wszelkie zmiany w demokratycznym kraju powinny się odbywać w sposób demokratyczny, nie uchwałami Sejmu, nie decyzjami ministra przy pomocy twórczej wykładni Kodeksu spółek handlowych, ale przy zmianie ustaw, które powinny być zmienione, jeżeli parlament uważa, że nie działają - dodała.

Zamieszanie wokół mediów publicznych. "Pracujemy normalnie. Będą wypłacane wynagrodzenia, udzielane urlopy"

Przypomnijmy, w środę minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz zdecydował o postawieniu w stan likwidacji mediów publicznych. "W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej" - podkreślił w komunikacie. "W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania" - dodał. Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił jednocześnie, że "stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela".

Likwidator Polskiego Radia Paweł Majcher zapewnił pracowników, że decyzja o postawieniu spółki w stan likwidacji "z punktu widzenia radiowej codzienności nic nie zmienia". "Szanowni, informacja o postawieniu Polskiego Radia w stan likwidacji z pewnością Państwa zaskoczyła i poruszyła. Pragnę jednak zapewnić, że z punktu widzenia radiowej codzienności nic ona nie zmienia. Pracujemy normalnie i dotyczy to wszystkich działów, zarówno dziennikarzy jak i pracowników biurowych czy działu techniki. Będą wypłacane wynagrodzenia, udzielane urlopy. Decyzję Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozumiem jako próbę jak najszybszego zabezpieczenia interesów spółki i jej pracowników, a naszym głównym zadaniem pozostaje powrót do Polskiego Radia najwyższych standardów dziennikarskiej pracy" - napisał w liście do pracowników.

