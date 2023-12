Przez długi czas wiele większych miast regularnie organizowało publiczne imprezy sylwestrowe, które często wieńczyły pokazy fajerwerków. W ostatnich latach coraz częściej odchodzi się od tej tradycji. Duża liczba miast zrezygnowała z organizacji miejskich wydarzeń po 2019 roku. Decyzja ta podyktowana była wówczas pandemią koronawirusa oraz ograniczeniami budżetu powodowanymi między innymi gwałtownym wzrostem cen. Z czasem coraz więcej miejscowości zaczęło odchodzić również od pokazów fajerwerków podczas miejskich imprez. Ogólnego zakazu sprzedaży czy używania fajerwerków jednak nie ma, co oznacza, że okres noworoczny jest szczególnie niebezpieczny dla zwierząt.

REKLAMA

Zobacz wideo Sylwester to dla zwierząt prawdziwe piekło

Władze miast apelują, by nie strzelać w sylwestra. "Dla jednych radość, dla innych cierpienie"

Podobne apele do mieszkańców wystosowują również władze niektórych większych. O zrezygnowanie ze strzelania fajerwerkami podczas zabaw sylwestrowych prosiła między innymi prezydentka Łodzi Hanna Zdanowska. - Petardy nie tworzą na niebie widowiska, generują jedynie huk. Wywołuje on strach wśród zwierząt. Cieszmy się, że nastaje nowy rok, ale ograniczmy lub zrezygnujmy z wystrzałów. Dla jednych to radość, dla innych cierpienie i smutek. Szczególnie dla naszych braci mniejszych - mówiła na antenie Radia Łódź. Samo miasto nie organizuje miejskiego wydarzenia sylwestrowego. Impreza odbędzie się za to w Manufakturze, której władze również zrezygnowały z fajerwerków na rzecz pokazu laserów.

Miejska impreza sylwestrowa bez pirotechniki odbędzie się w tym roku między innymi w Opolu. W przypadku tego miasta będzie to pierwsze tego typu wydarzenie od 2019 roku. O północy niebo zamiast fajerwerków rozświetli za to pokaz laserów. Opolski ratusz podkreślał, że decyzja ta podyktowana jest nie odgórnym zakazem, a konsultacjami społecznymi. - Tak dwa lata temu zdecydowali mieszkańcy. Dlatego w tym roku niebo rozświetli pokaz laserów - mówił Polskiej Agencji Prasowej rzecznik ratusza.

Pokazów fajerwerkowych nie organizuje również Wrocław. Miasto zrezygnowało z nich już w 2015 roku. Materiałów pirotechnicznych nie nabędziemy w nim również na miejskich targowiskach. W tym roku wydarzenie bez pokazu fajerwerków planuje za to Rzeszów, Białystok, Zakopane, Częstochowa i Chorzów. Widowisk pirotechnicznych nie zobaczą również między innymi mieszkańcy Nowego Sącza, Giżycka oraz Głogowa.

Organizacji miejskiego sylwestra nie planują natomiast Warszawa, Kraków, Bydgoszcz, Toruń, Poznań, Olsztyn, Gorzów Wielkopolski, Szczecin, Rzeszów oraz Kielce. To ostatnie miasto wydało komunikat zachęcający mieszkańców do rezygnacji z petard i fajerwerków podczas sylwestra. "Poziom hałasu generowanego wskutek wystrzału fajerwerków i petard sięga ponad 120 dB w niedużych odległościach od źródła dźwięku. Nawet kilka minut spędzonych w pobliżu hucznych eksplozji może więc spowodować szok akustyczny, uszkodzenie i ubytek słuchu" - przestrzega urząd miasta.

Trwają przygotowania do sylwestra. Zielona Góra rozdaje tabletki dla psów. Doczekamy się zakazu?

Jednym z miast, które w ramach miejskiego sylwestra planują pokaz fajerwerków, jest Zielona Góra. Przygotowania pokazu pirotechnicznego były w nim jednak poprzedzone specjalną akcją, mającą na celu wsparcie właścicieli zwierząt domowych. W dniach poprzedzających koniec roku urząd miasta rozdawał bowiem właścicielom psów weterynaryjne tabletki uspokajające.

W ubiegłej kadencji Sejmu posłowie KO złożyli projekt, którego deklarowanym celem była właśnie poprawa dobrostanu zwierząt poprzez ograniczenie stosowania fajerwerków i petard. Zakaz ujęty w projekcie ustawy sprawiłby, że większość sprzedawanych obecnie materiałów pirotechnicznych nie mogłaby być używana zgodnie z prawem. Posłanka Katarzyna Piekarska podkreślała w rozmowie z "Rzeczpospolitą", że jej zdaniem klub KO powinien ponownie złożyć projekt ustawy w Sejmie.

Dziennikarze zwracają uwagę, że rozwiązaniom takim sprzeciwia się oczywiście branża pirotechniczna. Z pewnością nie zadowoliłby one również fanów fajerwerków, których nadal nie brakuje. Doskonałym przykładem może być popularność inicjatywy, którą zorganizował w Poznaniu lokalny pirotechnik. Po decyzji miasta o rezygnacji z pokazu fajerwerków postanowił on zorganizować widowisko na własną rękę. W celu zebrania funduszy na wydarzenie założył zbiórkę, która w momencie publikacji zebrała łącznie blisko 30 tys. zł.