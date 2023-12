W zeszłą środę (20 grudnia) minister kultury poinformował o odwołaniu prezesów i członków rad nadzorczych Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. W ich miejsce powołano nowe osoby. O godz. 11:18 został wyłączony sygnał TVP Info, TVP3 i TVP World.

Tego dnia nie wyemitowano również "Panoramy", "Teleexpressu" i "Wiadomości". Zamiast ostatniego programu na ekranie pojawił się Marek Czyż, który zapowiedział, że program informacyjny w nowej odsłonie widzowie będą mogli obejrzeć w czwartek o godz. 19:30. W związku z sytuacją stara ekipa z TVP szukała miejsca, gdzie może dalej transmitować - próbowali na YouTubie i Facebooku, ale ostatecznie przenieśli się na antenę TV Republika. Dzięki zamieszaniu oglądalność stacji znacznie wzrosła - wynika z danych Nielsen Audience Measurement, do których dotarły Wirtualne Media.

Rośnie oglądalność TV Republika. Stacja wyprzedziła Polsat News

Od 20 do 26 grudnia największą oglądalnością wśród kanałów informacyjnych cieszył się TVN24. "Średni dobowy udział kanału wyniósł 6,97 proc. Był o 21,85 proc. wyższy niż w okresie od 1 stycznia do 19 grudnia br." - podkreśla portal. Drugie miejsce zajęła właśnie TV Republika. "Wynik stacji wyniósł w badanym okresie 2,68 proc. i był o 2578,57 proc. wyższy niż zazwyczaj" - zaznaczają Wirtualne Media. Ostatnie miejsce na podium zajmuje Polsat News z wynikiem 2,41 proc. (o 36,93 proc. więcej niż przeciętnie w tym roku). Rekordowym wynikiem może pochwalić się też prawicowa telewizja wPolsce.pl - 0,14 proc. (więcej o 261,90 proc.).

Również twórcy nowego programu informacyjnego "19:30" (który zastąpił "Wiadomości") mają powody do radości. Średnia widownia serwisu do 26 grudnia wyniosła 2,74 mln osób. Największą oglądalność odnotowano w dniu debiutu - było to 4,29 mln osób. To więcej niż "Fakty" TVN i "Wydarzenia" Polsatu - podkreślają Wirtualne Media. Średnia oglądalność tych pierwszych to 2,35 mln osób, a drugich - 1,95 mln osób.

Dla porównania stare "Wiadomości" w listopadzie śledziło 2,75 mln osób.

