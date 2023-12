W środowym (27 grudnia) wydaniu programu informacyjnego "19:30" emitowanym na antenie TVP1 na pierwszym planie pojawił się materiał dotyczący nowej ustawy okołobudżetowej. W reportażu o "budżecie napięć" nie wspomniano jednak o najnowszej decyzji ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomieja Sienkiewicza, która ma kluczowe znaczenie dla przyszłości mediów publicznych.

Zobacz wideo Nowy projekt ustawy okołobudżetowej stworzony przez rząd Tuska. "3 miliardy będą do dyspozycji NFZ-u"

TVP1 o ustawie okołobudżetowej: 3 mld zł, które mogły, choć nie musiały trafić do mediów publicznych

- Trzy miliardy w obligacjach nie dla mediów publicznych, a do dyspozycji NFZ na leczenie chorych dzieci. Będzie nowa ustawa okołobudżetowa. Tak rząd odpowiada na prezydenckie weto do ustawy, która gwarantowała podwyżki dla nauczycieli i sfery budżetowej - relacjonował prowadzący Marek Czyż. W materiale pojawiła się także wzmianka o projekcie ustawy złożonym w tej sprawie przez prezydenta (po tym, jak zawetował ustawę okołobudżetową), a także informacja o sposobie, w jaki zareagował na to Sejm. W materiale wyjaśniono, że prezydent zawetował ustawę okołobudżetową z powodu trzech miliardów złotych, które "mogły, choć nie musiały trafić do mediów publicznych".

Z dalszej części materiału dowiadujemy się, że w ślad za zawetowaniem ustawy okołobudżetowej prezydent przygotował projekt ustawy, w którym nie przewidziano możliwości dofinansowania mediów publicznych. Przytoczono również nowy projekt rządowy ustawy okołobudżetowej, w myśl którego pieniądze zostaną przeznaczone na onkologię i psychiatrię dziecięcą. - Teraz nie będzie już wątpliwości, na co zostaną wydane trzy miliardy złotych, które tak zaniepokoiły prezydenta - skwitował autor reportażu, Witold Tabaka.

Minister Bartłomiej Sienkiewicz postawił w stan likwidacji media publiczne. TVP milczy

Według informacji podanych przez TVP, w nowej rządowej ustawie okołobudżetowej nie ma już środków zarezerwowanych na finansowanie mediów publicznych. Odpowiedzialność za ich budżet ma spoczywać na barkach szefa resortu kultury. Na tym zakończył się wątek roli ministra Bartłomieja Sienkiewicza, a autor materiału przeszedł do kwestii okupowania budynków TVP i Polskiej Agencji Prasowej.

W materiale zabrakło informacji o kluczowej dla mediów decyzji podjętej przez ministra kultury. W środę (27 grudnia) za pośrednictwem serwisu X poinformował on (post został wrzucony na serwis X o godz. 17.53) o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej S.A. Swoją decyzję uzasadnił "zabezpieczeniem dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzeniem w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczeniem do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania".