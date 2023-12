Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało w środę (27 grudnia) przed godziną 18 o postawieniu w stan likwidacji Telewizji Polskiej, Polskiego Radia oraz Polskiej Agencji Prasowej. Decyzja nowego rządu podyktowana jest zawetowaniem przez prezydenta Andrzeja Dudę ustawy okołobudżetowej, która uwzględniała wsparcie dla mediów publicznych w wysokości 3 miliardów złotych.

Media publiczne postawione w stan likwidacji. Kto zostanie likwidatorem TVP i PAP?

Jak podaje Business Insider, prawo do wskazania likwidatorów przysługuje wyłącznie akcjonariuszom spółek. W tym wypadku jest to więc szef resortu kultury Bartłomiej Sienkiewicz, reprezentujący Skarb Państwa, który w 100 proc. jest właścicielem mediów publicznych. - Minister miał autonomiczne prawo do wskazania dowolnej osoby jako likwidatora spółki. W konsekwencji nie ma już zarządu, a więc wszystkie wnioski złożone do sądu rejestrowego w przedmiocie ujawnienia prezesa zarządu w KRS stały się bezprzedmiotowe - tłumaczyła na łamach portalu prof. Katarzyna Bilewska, adwokat i partner w kancelarii BLSK Legal.

Zgodnie z informacjami przekazywanymi przez portal, likwidatorem TVP miał zostać Daniel Gorgosz, pełniący obowiązki dyrektora biura spraw korporacyjnych. Wcześniejsze doniesienia medialne wskazywały, że funkcję tę objąć miał Tomasz Sygut powołany wcześniej na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej przez nowy rząd.

Jak informowaliśmy, prezes PAP Marek Błoński przekazał w mailu do pracowników Agencji, że to on obejmuje funkcję likwidatora zarządzanej przez niego spółki. Jego pełnomocnikami zostali natomiast dotychczasowy członek zarządu Paweł Kostrzewa oraz dyrektorka finansowa Justyna Leszczyńska. - W PAP-ie jest jasne, kto jest zarządem, a obecnie likwidatorem i czyje polecenia się wykonuje. Decyzje, które podejmujemy, są respektowane - przekazał nam prezes Błoński.

Prezes Błoński podkreślał w nim jednocześnie, że otwarcie likwidacji nie sprawia, że PAP kończy swoją działalność. - Firma nikogo nie zwalnia, realizuje wszystkie projekty, które realizowała. Cała bieżąca działalność jest zachowana - mówił w rozmowie z portalem Gazeta.pl.

Telewizja Polska w stanie likwidacji. "Mamy sytuację niezwykle trudną"

Minister Sienkiewicz uzasadnił decyzję o postawieniu mediów publicznych w stan likwidacji w oficjalnym oświadczeniu. "W obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania. Stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela" - brzmi treść komunikatu zamieszczonego na platformie X (Twitter).

Likwidację mediów publicznych skomentował w rozmowie z portalem Onet prof. UW Tadeusz Kowalski, medioznawca oraz członek Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. - Postawienie TVP w stan likwidacji oznacza tyle, że spółka może, z powodu likwidacji zakładu pracy, rozwiązywać umowy z tymi, z którymi uzna to za konieczne. Stan likwidacji oznacza także, że instytucje zewnętrzne, u których zadłużyła się na przykład TVP, mogą zażądać teraz spłaty tych wierzytelności - tłumaczył dziennikarzom.

- Mamy dziś sytuację niezwykle trudną. KRRiT dysponuje dziś kwotą ok. 620 mln zł, którą musi rozdzielić między media publiczne, czyli Telewizję Polską, Polskie Radio i 17 spółek rozgłośni radiowych. Tymczasem ich planowany deficyt na 2024 r. wynosi około 3 mld zł, i to już po wliczeniu wpływów z reklam - zauważał prof. Kowalski.