Szykuje się wielki powrót TVP Info? Na spotkaniu z dyrekcją TAI padła pierwsza data

W środę (27 grudnia) w siedzibie TVP przy ul. Woronicza w Warszawie odbyło się spotkanie nowej dyrekcji Telewizyjnej Agencji Informacyjnej (TAI) z jej pracownikami. W trakcie trwania wydarzenia poruszony został temat przywrócenia emisji TVP Info.

REKLAMA

Zobacz wideo Tusk przerwał milczenie w sprawie TVP. "Mamy do czynienia z okupacją budynków"

Kiedy ruszy nowe TVP Info? Wznowienie emisji już niebawem "przynajmniej w okrojonej formie"

Zaproszenia na spotkanie miały zostać rozesłane dzień wcześniej, przez nowe szefostwo TAI. W budynku TVP stawili się dyrektor TAI Grzegorz Sajór oraz jego zastępcy Jan Ciszecki i Paweł Moskalewicz, który pełni jednocześnie funkcję szefa TVP Info. Jak wynika z ustaleń Onetu, który jako pierwszy poinformował o wydarzeniu, w budynku pojawiło się ok. 150 osób. Z kolei portal Wirtualne Media przekazał, że ok. 60 osób z tej grupy stanowili dawni pracownicy stacji.

Motywem przewodnim spotkania, które wraz z Moskalewiczem poprowadził nowy prezes TVP Tomasz Sygut, była zapowiedź prac nad wznowieniem emisji TVP Info "przynajmniej w okrojonej formie". - Według zapowiedzi program mógłby ruszyć w piątek (29 grudnia) wieczorem, ale trudno to jednoznacznie ocenić, bo trwają prace nad studiem i resztą sprzętu - przekazał w rozmowie z portalem Wirtualne Media jeden z dziennikarzy TVP. W związku z planowanym powrotem na antenę pracownicy zostali poproszeni o gotowość do powrotu do pracy.

Jak będzie wyglądać nowe TVP Info? Nazwa może się nie zmienić

Jak wskazują najnowsze ustalenia, nazwa może pozostać bez zmian. Głównym założeniem nowego TVP Info jest bezstronność, dlatego planowane jest wycofanie większości programów politycznych, w tym m.in. "W tle wizji", a polityków mają zastąpić eksperci. W ciągu dnia w ramówce zauważymy wyraźny podział na trzy bloki: ranny, popołudniowy i wieczorny.

- Studio kanału ponoć ma znajdować się w centrali. Problemem jest wciąż okupacja budynku TAI przy Placu Powstańców - przekazał Wirtualnym Mediom uczestnik spotkania. Jest prawdopodobne, że do produkcji nowego TVP Info zostanie wykorzystane newsowe studio TVP World, którego nadawanie jest wciąż zawieszone.