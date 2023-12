Tusk mówił już o nim lata temu. Czym jest Fundusz Kościelny? Podwoił się w ciągu ostatniej dekady

Koalicja Obywatelska obiecywała, że w ciągu 100 dni od przejęcia władzy rozwiąże kwestię likwidacji Funduszu Kościelnego. Jednak w budżecie na rok 2024, który zaprezentował minister finansów Andrzej Domański, wydatki na ten cel wciąż są - i to znacznie większe niż w ubiegłym roku. W środę (27 grudnia) Donald Tusk oficjalnie zapowiedział zmiany. - Prace nad regulacjami będą zmierzały w stronę systemu odpowiedzialności finansowej wiernych za swoje Kościoły, a więc mówimy o systemie dobrowolnego odpisu od podatku osób zainteresowanych wsparciem swojego Kościoła - mówił podczas konferencji prasowej. Fundusz istnieje w Polsce od ponad 70 lat.

Czym jest Fundusz Kościelny? Od lat wzbudza ogromne emocje

Fundusz Kościelny został powołany na mocy art. 8 ustawy z 20 marca 1950 roku o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki, poręczeniu proboszczom posiadania gospodarstw rolnych. Dobrami martwej ręki określano majątki kościelne, które były wolne od podatków i niepodlegające dziedziczeniu. Nowo powstały fundusz miał być rekompensatą za ich odebranie.

Po zmianach ustrojowych Fundusz Kościelny zmienił swoją formę. Obecnie działa na rzecz wszystkich związków wyznaniowych zarejestrowanych w Polsce, nawet tych, które w momencie uchwalania ustawy nie istniały. W 1990 roku podjęto decyzję, aby fundusz był finansowany całkowicie z budżetu państwa.

Jak możemy przeczytać na stronie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, z funduszu finansowane są m.in. konserwacja i remonty obiektów sakralnych i kościelnych o wartości zabytkowej czy wspomaganie kościelnej działalności charytatywno-opiekuńczej. Pod tym drugim punktem mieszczą się takie działania, jak: prowadzenie żłobków i burs, szpitali oraz innych zakładów leczniczych, domów starców czy samotnych matek i wiele więcej.

Donald Tusk podczas środowej (27 grudnia) konferencji wskazał, że największa część środków z Funduszu Kościelnego jest przeznaczana na składki osób duchownych. - Fundusz Kościelny to pieniądze, jakie co roku rząd przeznacza na składki rentowe i emerytalne, główne sióstr zakonnych i zakonników oraz księży, którzy nie mają żadnych źródeł dochodu. To zobowiązanie, aby składki się pojawiały w ZUS-ie, jest z punktu widzenia interesów państwa neutralne. I tak bylibyśmy zobowiązani na różne sposoby do zabezpieczenia socjalnego przyszłych emerytów i rencistów - tłumaczył.

Donald Tusk o zmianach w Funduszu Kościelnym mówił już w 2011 roku. Tymczasem się podwoił

Warto przypomnieć, że temat ewentualnej likwidacji Funduszu Kościelnego pojawił się już w 2011 roku, szczególnie po exposé Donalda Tuska. Premier wyraził wówczas intencję zaprzestania finansowania ubezpieczeń emerytalnych osób duchownych z budżetu państwa. Tłumaczył, że ustały przesłanki "do dalszego uprzywilejowania duchowieństwa w systemie emerytalnym".

- Dlatego potrzebna jest także dyskusja nad emerytalnym zabezpieczeniem duchownych. Mówię o tej części finansowanej przez państwo za pomocą Funduszu Kościelnego (...). Ustały przesłanki dla tego dzisiejszego rozwiązania i duchowni powinni uczestniczyć w powszechnym systemie ubezpieczeń społecznych. Jeśli będzie to wymagało zmian w konkordacie, jesteśmy na to gotowi - mówił.

Tymczasem z roku na rok Fundusz Kościelny operuje coraz większymi środkami. Jeszcze w 2012 roku było to mniej niż 100 mln zł, w 2016 - według danych NIK - było to ponad 167 milionów zł, z kolei w budżecie na 2023 rok zapisano 216 mln zł. W przyszłym roku rząd miał przeznaczyć na ten cel rekordową sumę 257 mln zł. Zapewnienie tych środków w budżecie wywołało ogromne poruszenie. Zwłaszcza że wszystkie partie wchodzące w koalicję rządzącą zapowiadały w kampanii wyborczej zmiany w finansowaniu związków wyznaniowych.

"257 mln zł na Fundusz Kościelny w budżecie to potwarz dla społeczeństwa obywatelskiego!" - pisała na portalu X Bożena Przyłuska, prezeska stowarzyszenia Kongres Świeckości i działaczka Lewicy. "Fundusz, który ma wyssać z budżetu państwa 257 mln zł, nie ma racji bytu" - oceniła Agata Diduszko-Zyglewska, członkini zarządu Nowej Lewicy.