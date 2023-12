"W związku z decyzją Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o wstrzymaniu finansowania mediów publicznych podjąłem decyzję o postawieniu w stan likwidacji spółek Telewizja Polska S.A., Polskie Radio S.A. oraz Polskiej Agencji Prasowej" - napisał w środę (27 grudnia) na platformie X minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz. Jak czytamy w komunikacie, w "obecnej sytuacji takie działanie pozwoli na zabezpieczenie dalszego funkcjonowanie tych spółek, przeprowadzenie w nich koniecznej restrukturyzacji oraz niedopuszczenie do zwolnień zatrudnionych w ww. spółkach pracowników z powodu braku finansowania". Bartłomiej Sienkiewicz podkreślił jednak, że "stan likwidacji może być cofnięty w dowolnym momencie przez właściciela".

Minister kultury likwiduje TVP, Polskie Radio i PAP. "Słuchać to trzeba obywateli, a nie doradców"

Ogłoszenie ministra kultury skomentował m.in. Roman Giertych. "Ogłoszenie likwidacji TVP przez właściciela kończy spór prawny. KRS wpisze nowego likwidatora i on będzie zarządem. To dzięki decyzji prezydenta Andrzeja Dudy o wecie rząd mógł podjąć taką decyzję. Genialne zagranie Tuska i Sienkiewicza. Prawnie nie do ruszenia. Dziękujemy prezydencie za pomoc!" - napisał na X.

Głos zabrał również Tomasz Trela z Lewicy. "Pan Andrzej Duda doprowadził do postawienia w stan likwidacji mediów publicznych w Polsce. Panie prezydencie, słuchać to trzeba obywateli, a nie doradców i chłopców od Kaczyńskiego. To tak na przyszłość" - zwrócił się do prezydenta.

"Efektem działań Andrzeja Dudy jest likwidacja mediów publicznych, odroczenie podwyżek dla nauczycieli i górników oraz ogólna destabilizacja sytuacji politycznej w kraju. Prezydent mści się na społeczeństwie za przegraną jego partii w demokratycznych wyborach. Dno" - ocenił Maciej Kopiec z Lewicy.

Media publiczne w stanie likwidacji. Młody działacz PiS: "Scenariusz demontażu niepodległego państwa"

Wśród wpisów w mediach społecznościowych nie zabrakło także głosu Oskara Szafarowicza, członka Forum Młodych PiS. "Postawienie w stan likwidacji mediów publicznych przez podpułkownika Sienkiewicza wpisuje się w scenariusz demontażu niepodległego państwa polskiego! Podobnie jak zgoda Donalda Tuska na centralizację UE!" - napisał w jednym ze wpisów. "Podpułkownik Sienkiewicz ogłosił podjęcie jednoosobowej decyzji o postawienie w stan likwidacji Telewizji Polskiej, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej? Im mniej wolności słowa i rzetelnych mediów, patrzących totalnej władzy na ręce, tym lepiej dla Koalicji 13 grudnia!" - dodał.

"Zamiast głosować nad szkodliwą uchwałą, która ma stanowić 'niby' podstawę - bo całkowicie nielegalną - do likwidacji wolności słowa i pluralizmu medialnego w Polsce, jesteśmy tutaj, w ostatnim bastionie demokracji. Bronimy niezależności Telewizji Polskiej" - napisał Rafał Bochenek. "Platforma boi się rzeczywistej kontroli społecznej. Ani TVN, ani Tusk nie zamkną nam ust" - dodał na portalu X.

Natomiast Marcin Mastalerek z Kancelarii Prezydenta stwierdził, że decyzja ministra Bartłomieja Sienkiewicza to "przyznanie się do porażki przez większość rządową" a "Blitzkrieg (wojna błyskawiczna - red.) się nie udał". "Minister Sienkiewicz zachowuje się jak typowy agresor. Najpierw brutalnie napadł, a teraz - wobec skutecznego oporu - straszy, że wysadzi wszystko w powietrze. Pierwszy raz w historii polskich mediów ktoś zdecydował się na taki krok. To dowód na kompletną bezsilność władzy, która nie znalazła żadnego legalnego sposobu na zmiany władz w tych spółkach" - ocenił.

"Decyzja o postawieniu w stan likwidacji mediów publicznych jest działaniem na szkodę spółek, zniszczeniem ich pozycji rynkowej oraz niszczeniem dorobku kulturowego Polski. Rodzą się pytania: 1. Komu zostanie zbyty majątek likwidowanych spółek? 2. Kto będzie włodarzem niematerialnych praw majątkowych? Chodzi tu np. o licencje na seriale i filmy polskie. 3. Co z systemami infrastruktury krytycznej, systemami emisyjnymi, będącymi częścią systemu bezpieczeństwa państwa? Komu zostaną zbyte? Pragnę oświadczyć, że uważam tę decyzję za całkowicie bezprawną, ponieważ minister kultury nie ma prawa likwidować spółek, które podlegają własnym ustawom lex specialis" - napisał Maciej Świrski, szef Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji".

Tusk: Minister kultury będzie zajmował się sytuacją mediów publicznych

Zanim Sienkiewicz wydał komunikat, Donald Tusk na konferencji prasowej wypowiedział się na temat finansowania mediów publicznych.

- Minister kultury będzie zajmował się sytuacją mediów publicznych po wecie prezydenta, a więc w sytuacji, w której media publiczne nie mają do dyspozycji tych 3 mld zł w obligacjach. Jako właściciel - nie jako osoba, tylko urząd MKiDN - będzie zobowiązany do podjęcia spokojnych, racjonalnych decyzji, tak, żeby móc skutecznie działać w obliczu bardzo małych środków, jakie będą przeznaczone na media publiczne - powiedział premier.