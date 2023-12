Trwa walka o TVP Info. Stacja wkrótce wystartuje? Samuel Pereira szybko zareagował

27 grudnia doszło do dwóch spotkań osób związanych z Telewizyjną Agencją Informacyjną (TAI) - ustalił Onet. Poinformowano, że nowe szefostwo TAI rozmawiało z pracownikami agencji w siedzibie TVP przy ul. Woronicza. Z kolei władze TAI odwołane przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza zorganizowały spotkanie w budynku przy Placu Powstańców Warszawy. Dziennikarze opisali kulisy tych rozmów.

Nowe władze TAI rozmawiały o TVP Info? "Chcemy przywrócić normalność"

Jeden z pracowników Telewizyjnej Agencji Informacyjnej powiedział Onetowi, że w siedzibie TVP przy ul. Woronicza "były tłumy". Ustalono, że w spotkaniu wzięło udział około 150 osób. - Przesłanie było proste: Chcemy przywrócić normalność - powiedział informator portalu.

W rozmowach mieli uczestniczyć między innymi nowy dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej Grzegorz Sajór oraz jego zastępcy: Jan Ciszecki i Paweł Moskalewicz. Ten ostatni jest także szefem TVP Info, co ma znaczenie w kontekście tematu spotkania. Onet przekazał, że przy ul. Woronicza poruszono kwestię przywrócenia emisji TVP Info. Jak podkreślono, władze Telewizji Polskiej chcą, by stało się to już niebawem.

W siedzibie TAI odbyło się spotkanie zorganizowane przez Samuela Pereirę

Z informacji Onetu wynika, że 27 grudnia były kierownik redakcji TVP Info Samuel Pereira wysłał do pracowników TAI następującą wiadomość: "W związku z wyborem Michała Adamczyka na prezesa TVP, planami redakcyjnymi i budżetowymi TAI na ten rok, zapraszam na spotkanie informacyjne o godz. 11:30. Sala konferencyjna 324, Plac Powstańców Warszawy 7".

Osoba znająca sprawę powiedziała, w jakim celu zorganizowano to spotkanie. - Mniemam, że Pereira dowiedział się o spotkaniu nowych dyrektorów z pracownikami na Woronicza i postanowił w tym samym, nagłym terminie zaprosić ich wszystkich. Pewnie, żeby się policzyć. Nie mam wiedzy, czy ktoś się pojawił. Jeśli tak, to pewnie Pereira wrzuci coś na platformę X. Jeśli nie, to znaczy, że nie ma się czym chwalić. Sądzę, że nikt bądź niewielu ludzi się pojawiło - stwierdził rozmówca Onetu.