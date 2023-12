Przełom ws. poszukiwań Krzysztofa Dymińskiego? Podobna osoba była widziana w Poznaniu

Poszukiwania Krzysztofa Dymińskiego trwają już ponad siedem miesięcy. Kilka dni temu, 23 grudnia pojawiły się nowe doniesienia w sprawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Starcie zwolenników i przeciwników zmian w mediach publicznych. Padły niecenzuralne hasła

Poszukiwania Krzysztofa Dymińskiego. Nowe doniesienia

W ubiegłym tygodniu przekazano, że osoba podobna do nastolatka była widziana w Poznaniu, przy ul. Pułaskiego. Niestety nie ma tam monitoringu. W związku z sytuacją mama 16-latka zwróciła się z prośbą do portalu ePoznań, do którego przesłała komunikat.

Mama Krzysztofa zwróciła się z prośbą do kierowców. "Prosimy o pomoc kierowców mających rejestratory samochodowe jadących w nocy z 21.12 na 22.12 w godzinach 1:30 a 2:30 ul. Pułaskiego w Poznaniu (na odcinku od ul. Księcia Mieszka I w stronę Alei Wielkopolskiej). Pojawiło się zgłoszenie, że widziano tam osobę bardzo podobną do Krzysztofa. Bardzo proszę o kontakt do mnie na priv lub na nr 604944800, lub przez www.dyminski.pl. Dziękuję bardzo. Tam nie ma kamer monitoringu, błagam o pomoc" - napisała.

Zaginął 16-letni Krzysztof Dymiński. Ostatni raz był widziany na Moście Gdańskim

Krzysztof Dymiński zaginął 27 maja 2023 roku. Po raz ostatni był widziany w dniu zaginięcia o godzinie 5.30 na Moście Gdańskim w Warszawie. Poszukiwania rozpoczęto tego samego dnia około godziny 10.00. Z ustaleń policji wynika, że 27 maja nad ranem Krzysztof wyszedł z domu we wsi Pogroszew-Kolonia (w gminie Ożarów Mazowiecki, woj. mazowieckie). Następnie wsiadł do autobusu linii 713 i kierował się w stronę stolicy. Na stacji metra linii M2 na Rondzie Daszyńskiego wsiadł do pociągu i kierował się na stację Dworzec Gdański. Był widziany w okolicach mostu Gdańskiego ok. godz. 5.30. Podczas poszukiwań okazało się, że około godz. 5.35 nastolatek miał umieść na swoim profilu na Instagramie wiadomość "Dziękuję, żegnajcie" - przekazał portal warszawa.naszemiasto.pl. Według relacji świadków Krzysztof był widziany później, około godz. 16.00, w parku Traugutta, natomiast według innych relacji około godz. 18.00 pod mostem Grota-Roweckiego - przekazał warszawski portal.

Krzysztof ma 175 cm wzrostu, ciemne blond włosy, niebieskie oczy, jest szczupłej budowy ciała. W dniu zaginięcia ubrany był w ciemne spodnie, czarne buty marki Diesel typu sneakersy. Nosi stały aparat na zębach (górny i dolny łuk). Osoby, które widziały 16-latka, są proszone o kontakt z Wydziałem Kryminalnym KPP dla Powiatu Warszawskiego Zachodniego z siedzibą w Starych Babicach, 05-082 Stare Babice, ul. Warszawska 276 lub pod numerami telefonu: 47 724 3235, 47 724 39 00, 47 724 3901. email: oficer.prasowy.warszawa-zach@ksp.policja.gov.pl.