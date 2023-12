"Spór o kontrolę nad mediami publicznymi w Polsce pogłębił się we wtorek, gdy organ zdominowany przez były nacjonalistyczny rząd wyznaczył nowego szefa telewizji, mimo że obecna władza mianowała na to stanowisko kogoś innego" - przekazała we wtorkowej depeszy Agencja Reutera.

Spór o TVP. Międzynarodowa agencja prasowa informuje o konflikcie o media publiczne

Agencja prasowa informuje czytelników o rozpoczętym przez koalicyjny rząd premiera Donalda Tuska przejęciu mediów państwowych. Autor depeszy przytacza również opinie, zgodnie z którymi telewizja państwowa miała stać się na przestrzeni ostatnich ośmiu lat narzędziem propagandowym w rękach dotychczasowej partii rządzącej.

"Zmiany spotkały się z silnym sprzeciwem ze strony Prawa i Sprawiedliwości, które twierdzi, że nowy rząd ominął przy ich wdrażaniu normalną procedurę parlamentarną. Posłowie PiS zorganizowali protesty w siedzibach mediów państwowych, a prezydent Andrzej Duda określił reformy jako 'anarchię'" - przekazuje Agencja Reutera.

Rada Mediów Narodowych wskazała swojego prezesa TVP. Reuters o głosach krytyki wobec dawnych "Wiadomości"

Tekst agencji prasowej informuje o powołaniu Michała Adamczyka na stanowisko prezesa Telewizji Polskiej oraz przedstawia go jako "jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy programu informacyjnego TVP, uznawanego przez przeciwników PiS za propagandowy".

Dziennikarze przywołują ponadto wtorkowy wpis Joanny Lichockiej, posłanki PiS oraz członkini Rady Mediów Narodowych, w którym informowała o wyborze nowego prezesa mediów państwowych. "Jego głównym zadaniem jest przywrócenie ładu korporacyjnego i zatrzymanie działań na szkodę spółki. Mamy nadzieję, że minister kultury zaprzestanie łamania prawa" - pisała Lichocka na platformie X (Twitter). Kulisy mianowania prezesa TVP przez byłą partię rządzącą omawialiśmy w poniższym artykule:

Bartłomiej Sienkiewicz, minister kultury i dziedzictwa narodowego w nowym rządzie Donalda Tuska, odwołał 19 grudnia prezesów oraz rady nadzorcze TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej. Szefem nowej rady nadzorczej Telewizji Polskiej został Piotr Zemła, a na stanowisko prezesa spółki powołany został Tomasz Sygut. Pomimo decyzji szefa resortu kultury odwołana przez Sienkiewicza rada nadzorcza delegowała w poniedziałek (25 grudnia) Macieja Łopińskiego na pełniącego obowiązki prezesa TVP.