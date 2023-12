"Stara ekipa" Telewizji Polskiej przekazała we wtorek, że Rada Mediów Narodowych wybrała nowego prezesa Telewizji Polskiej. "Został nim Michał Adamczyk, dotychczasowy dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej" - poinformowano. Decyzja miała zapaść na specjalnym posiedzeniu RMN.

Zobacz wideo Relacja naszego reportera z siedziby TVP. Tłum dziennikarzy i potyczki słowne

Michał Adamczyk nowym "prezesem" TVP. Zorganizowano wiec

Profil telewizji wPolsce.pl przekazał, że w związku z wtorkową decyzją pod siedzibą Telewizji Polskiej zebrali się ludzie, niektórzy z nich wznosili okrzyki z gratulacjami. Na nagraniu widać także samego Adamczyka, który stoi w oknie zwrócony do grupy ludzi.

Tymczasem we wtorkowym wydaniu "19:30" w TVP1 nawet słowem nie wspomniano o nominacji Michała Adamczyka, jak również o samym nadzwyczajnym posiedzeniu Rady Mediów Narodowych.

Politycy PiS wciąż "okupują" budynki TVP i PAP. "Świąteczna aktywność polityków PiS źle wróży wolności słowa"

Jak informowaliśmy, Towarzystwo Dziennikarskie wydało oświadczenie ws. obecnej sytuacji w mediach publicznych. "To, że TVP nadaje w święta, jest normalne, ale to, że politycy w tym czasie okupują jej siedzibę, niedziałająca Rada Nadzorcza powołuje nowego prezesa, a Rada Mediów Narodowych zwołuje swoje posiedzenie - na pewno normalne nie jest. To pucz przegranej władzy w obronie swojego aparatu propagandy" - głosi oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego.

Jak zauważyło stowarzyszenie, osiem lat temu przejęcie mediów publicznych "nie natrafiło na podobny opór". "Nikt nie zamykał się w gabinetach, wejść do TVP, PR i PAP nie strzegli posłowie PO. Mimo to zwolnienia i rezygnacje z pracy w mediach publicznych dotknęły ponad 235 osób" - zauważa Towarzystwo Dziennikarskie, dodając, że to, że nowy minister kultury "zastosował niestandardowe rozwiązanie prawne dla przejęcia mediów publicznych, nie jest powodem do radości".

"Świąteczna aktywność polityków PiS i RMN źle wróży wolności słowa. Pucz jej fałszywych obrońców nie może być tolerowany bez końca. 15 października obywatele zdecydowali, że chcą odzyskać media publiczne - pluralistyczne, bezstronne, wyważone i niezależne, tak jak stanowi prawo" - czytamy.