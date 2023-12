We wtorek na profilu na portalu X TVP Info, który jest zarządzany przez "starą ekipę" telewizji, pojawił się wpis, informujący o tym, że Rada Mediów Narodowych wybrała nowego prezesa Telewizji Polskiej. "Został nim Michał Adamczyk, dotychczasowy dyrektor Telewizyjnej Agencji Informacyjnej" - przekazano.

Decyzja zapadła podczas specjalnego posiedzenia Rada Mediów Narodowych. Przewodniczący Krzysztof Czabański w poniedziałek zwołał posiedzenia Rady na wtorek 26 grudnia i na wszystkie kolejne dni do 31 grudnia.

Michał Adamczyk nowym "prezesem" Telewizji Polskiej. "Dobra decyzja, panie prezesie Kaczyński"

W związku z tą zaskakującą decyzją, w sieci pojawiła się fala komentarzy. "Mamy nadzieję, że minister kultury zaprzestanie łamania prawa" - napisała na portalu X Joanna Lichocka, członikini Rady Mediów Narodowych i posłanka PiS.

"Łopiński, Adamczyk, jutro będzie Kłeczek, a pojutrze Ogórek. Kaczyński się bawi, jakby królem był. Upadek" - stwierdził z kolei Tomasz Trela, poseł Lewicy.

Decyzję RMN komentowali również dziennikarze. "Kolejny dzień, kolejny prezes..." - skomentowała krótko Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsat News. "A mogli Kłeczka, więc doceńcie" - zażartował Tomasz Żółciak z "Dziennika Gazety Prawnej".

"Z 37 milionów Polaków PiS na nową twarz walki o TVP wybrał człowieka z taką przeszłością. To wygląda jakby ktoś szantażował Jarosława Kaczyńskiego i kazał mu podejmować najgłupsze decyzje" - stwierdził Szymon Jadczak z Wirtualnej Polski. Dziennikarz tym samym nawiązał do skandalu z udziałem Michała Adamczyka, który ujawnił Onet. Portal we wrześniu poinformował, że Adamczyk miał znęcać się psychicznie i fizycznie nad swoją byłą partnerką, a później odpowiedział za to przed sądem.

Janusz Schwertner, redaktor naczelny portalu Goniec.pl napisał z kolei: "Niesamowite, jak wiele robi PiS, by jeszcze bardziej odstraszyć obywateli od starego TVP".

"Konkurencja jest w tym środowisku bardzo duża, ale jeśli szukać w pisowskiej TVP największego degenerata, to Adamczyk musiałby znaleźć się w ścisłej czołówce. Dobra decyzja, panie prezesie Kaczyński!" - ocenił Jakub Wencel z "Gazety Wyborczej".

Dziennikarz WP.pl Patryk Słowik ocenił, że "wybranie Michała Adamczyka na stanowisko prezesa TVP przez wykonującą wolę Jarosława Kaczyńskiego Radę Mediów Narodowych (abstrahując na chwilę od skuteczności wyboru) to najlepszy dowód, że u Kaczyńskiego, i tym samym w PiS, jest gen politycznej samozagłady". "To od dawna żadne szachy 5D, tylko warcaby z epoki kamienia łupanego" - dodał w komentarzu pod wpisem.

"Adamczyk w obozie PiS miał opinię najemnika"

Dziennikarz Gazeta.pl Jacek Gądek zwraca uwagę, że delegowanie przez "starą" Radę Nadzorczą TVP Macieja Łopińskiego na "prezesa" TVP było tylko chwilowym rozwiązaniem, pozwalającym wycofać się byłemu już prezesowi Mateuszowi Matyszkowiczowi z wojny o media publiczne.

Michał Adamczyk jako nowy prezes TVP uznawany przez PiS to jest trochę eksperyment, ale Jarosław Kaczyński innych pisarzy nie ma.

- podkreśla Gądek.

Adamczyk w obozie PiS miał opinię najemnika, który bliskość ideową z PiS w sobie odkrył, bo dzięki niej wskoczył na trampolinę do kariery. Nie był przez to specjalnie szanowany w PiS-ie. Ale i tak miał szacunek większy niż Danuta Holecka, która swoje zarobiła i czmychnęła. A Adamczyk walczył. Jak żołnierz.

- dodaje dziennikarz Gazeta.pl.

Media publiczne. Awantura o władze Telewizji Polskiej

W poniedziałek Maciej Łopiński w opublikowanym w mediach społecznościowych liście poinformował, że został delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. Maciej Łopiński przewodniczył odwołanej przez szefa resortu kultury Radzie Nadzorczej Telewizji Polskiej. "Decyzja ta zapadła w związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Mateusza Matyszkowicza z zajmowanej funkcji" - napisał.

Tej informacji zaprzeczył mianowany przez ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza na przewodniczącego Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej Piotr Zemła. W odpowiedzi na list Macieja Łopińskiego Zemła stwierdził, że jedynym aktualnym prezesem TVP jest Tomasz Sygut. "Uprzejmie informuję, że Rada Nadzorcza TVP S.A. nie powierzała funkcji p.o. prezesa zarządu Panu Ministrowi Maciejowi Łopińskiemu" - napisał w mediach społecznościowych Piotr Zemła.

Minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz w opublikowanym oświadczeniu stwierdził, że uchwała odwołanej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej o delegowaniu Macieja Łopińskiego na stanowisko prezesa zarządu TVP jest bezskuteczna. Jak wyjaśnił, uchwała została podjęta przez organ nieistniejący.

Jako reprezentujący Skarb Państwa, który posiada 100 procent akcji w kapitale zakładowym spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczam, że w związku z odwołaniem w dniu 19 grudnia 2023 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki poprzedniej Rady Nadzorczej Spółki oraz powołaniem w tym dniu przez zgromadzenie nowej Rady Nadzorczej Spółki, wszelkie czynności odwołanej przez walne zgromadzenie Rady Nadzorczej są nieważne z mocy prawa

- napisano w oświadczeniu ministra. W komunikacie podkreślono, że tryb obsadzenia odwołanej w dniu 19 grudnia 2023 roku Rady Nadzorczej Spółki przez Radę Mediów Narodowych był wadliwy z konstytucyjnego punktu widzenia, co wynika z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2016 roku.

Ponieważ organ, któremu zgodnie z Konstytucją powinno przysługiwać uprawnienie do powoływania i odwoływania władz spółek realizujących misję mediów publicznych, czyli Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, został pozbawiony tej kompetencji przez nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji dokonaną przez poprzednią większość parlamentarną 30 grudnia 2015 roku, a Radzie Mediów Narodowych ta kompetencja została przyznana niezgodnie z konstytucją, co wynika z wyżej wymienionego wyroku Trybunału Konstytucyjnego, w tej chwili jedynym uprawnionym organem do odwoływania i powoływania Rady Nadzorczej Spółki zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych jest walne zgromadzenie akcjonariuszy, w którym Skarb Państwa reprezentuje minister kultury i dziedzictwa narodowego"

- napisano w oświadczeniu.

Jak poinformował minister Sienkiewicz w przywoływanym oświadczeniu, legalna Rada Nadzorcza Telewizji Polskiej, powołana 19 grudnia 2023 r., działa w składzie: Piotr Zemła - przewodniczący, Maciej Taborowski - wiceprzewodniczący, Anisa Gnacikowska - sekretarz. Prezesem zarządu spółki powołanym przez Radę Nadzorczą 19 grudnia 2023 roku jest Tomasz Sygut.