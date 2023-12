Od kilku dni trwa konflikt o władzę w Telewizji Polskiej. Politycy Prawa i Sprawiedliwości przeprowadzają - ich zdaniem - interwencje poselskie w siedzibie TVP oraz Polskiej Agencji Prasowej. Towarzystwo Dziennikarskie wydało oświadczenie w związku z ostatnimi zmianami w mediach publicznych.

Towarzystwo Dziennikarskie: Świąteczna aktywność polityków PiS źle wróży wolności słowa

"To, że TVP nadaje w święta, jest normalne, ale to, że politycy w tym czasie okupują jej siedzibę, niedziałająca Rada Nadzorcza powołuje nowego prezesa, a Rada Mediów Narodowych zwołuje swoje posiedzenie – na pewno normalne nie jest. To pucz przegranej władzy w obronie swojego aparatu propagandy" - głosi oświadczenie Towarzystwa Dziennikarskiego, które w całości opublikowała "Gazeta Wyborcza".

- Media publiczne albo będą nasze, albo ich nie będzie – mówią i czynią politycy PiS, szantażując rząd brakiem podpisu pod podwyżkami dla nauczycieli i sfery budżetowej. Prezydent wsparł okupację mediów publicznych przez PiS. To ta okupacja i bunt części kierownictwa TVP wobec nowych władz ich spółki sprawiły, że został wyłączony sygnał TVP Info, a dziennik TVP i9:30 redagowany jest w tymczasowym studio i nadawany spoza TVP

Jak zauważa stowarzyszenie, osiem lat temu przejęcie mediów publicznych "nie natrafiło na podobny opór". "Nikt nie zamykał się w gabinetach, wejść do TVP, PR i PAP nie strzegli posłowie PO. Mimo to zwolnienia i rezygnacje z pracy w mediach publicznych dotknęły ponad 235 osób" - zauważa Towarzystwo Dziennikarskie, dodając, że to, że nowy minister kultury "zastosował niestandardowe rozwiązanie prawne dla przejęcia mediów publicznych, nie jest powodem do radości".

"Rząd premiera Tuska zapowiada nową ustawę o mediach; pracują nad nią także organizacje obywatelskie, w tym członkowie Towarzystwa Dziennikarskiego. Uważamy, że okupacja TVP i PAP przez PiS powinna być jak najszybciej zakończona; zatrudnieni w nich powinni odzyskać normalne warunki pracy, a nowa ustawa powinna zapewnić, że kolejne nominacje w mediach publicznych będą zgodne z zasadami konkursowego wyłaniania kandydatów na podstawie ich wiedzy i kompetencji, przy uwzględnieniu woli powrotu osób wyrzuconych. Apelowaliśmy o to już 9 listopada 2023 r." - pisze Towarzystwo Dziennikarskie.

"Świąteczna aktywność polityków PiS i RMN źle wróży wolności słowa. Pucz jej fałszywych obrońców nie może być tolerowany bez końca. 15 października obywatele zdecydowali, że chcą odzyskać media publiczne - pluralistyczne, bezstronne, wyważone i niezależne, tak jak stanowi prawo" - czytamy.

Zmiany w TVP. Przewodniczący Rady Mediów Narodowych zwołał posiedzenia do końca roku

W opublikowanym w mediach społecznościowych liście Maciej Łopiński stwierdził, że został delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. Tej informacji zaprzecza mianowany przez ministra kultury na przewodniczącego rady nadzorczej Telewizji Polskiej Piotr Zemła. W środę z funkcji prezesa TVP minister kultury odwołał Mateusza Matyszkowicza.

Maciej Łopiński przewodniczył odwołanej przez szefa resortu kultury radzie nadzorczej Telewizji Polskiej. W opublikowanym liście utrzymuje, że został przez nią delegowany na stanowisko prezesa Zarządu TVP. "Decyzja ta zapadła w związku z rezygnacją dotychczasowego prezesa Mateusza Matyszkowicza z zajmowanej funkcji" - napisał. W odpowiedzi na list Macieja Łopińskiego przewodniczący rady nadzorczej Telewizji Polskiej Piotr Zemła stwierdził, że jedynym aktualnym prezesem TVP jest Tomasz Sygut. "Uprzejmie informuję, że Rada Nadzorcza TVP S.A. nie powierzała funkcji p.o. prezesa zarządu Panu Ministrowi Maciejowi Łopińskiemu" - napisał w mediach społecznościowych Zemła.

Minister kultury i dziedzictwa narodowego Bartłomiej Sienkiewicz oświadczył, że uchwała odwołanej Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej o delegowaniu Macieja Łopińskiego na stanowisko prezesa zarządu tej firmy jest bezskuteczna. Jak wyjaśnił w oświadczeniu opublikowanym na koncie ministerstwa na portalu X, uchwała została podjęta przez organ nieistniejący.

"Jako reprezentujący Skarb Państwa, który posiada 100 procent akcji w kapitale zakładowym spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, oświadczam, że w związku z odwołaniem w dniu 19 grudnia 2023 roku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki poprzedniej Rady Nadzorczej Spółki oraz powołaniem w tym dniu przez zgromadzenie nowej Rady Nadzorczej Spółki, wszelkie czynności odwołanej przez walne zgromadzenie Rady Nadzorczej są nieważne z mocy prawa" - czytamy w oświadczeniu ministra.

Tymczasem przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański zwołał posiedzenia Rady na wtorek 26 grudnia i na wszystkie kolejne dni do 31 grudnia. Poinformował o tym w mediach społecznościowych jeden z członków Rady, Marek Rutka. W porządku posiedzeń znalazło się omówienie sytuacji w spółkach mediów publicznych i sprawy różne. Posiedzenia będą prowadzone zdalnie.