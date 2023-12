Pomimo okresowych gwałtownych wichur oraz opadów śniegu tegoroczny sezon świąteczny odznaczył się wyższą niż zazwyczaj temperaturą. Z prognoz, które niedawno omawialiśmy, wynika, że warunki takie utrzymają się do końca bieżącego roku. W Sylwestra i Nowy Rok termometry wskażą w większości regionów kraju wartości dodatnie, miejscami wynoszące nawet 10 stopni Celsjusza. Prognozy długoterminowe pokazują jednak, że trendy pogodowe całkowicie odmienią się już w drugim tygodniu stycznia.

Prognoza długoterminowa na styczeń. Mróz może wrócić już w drugim tygodniu roku

Modele prognostyczne Europejskiego Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody (ECMWF) prezentowane przez IMGW wskazują, że mroźna aura wróci do Polski już w tygodniu rozpoczynającym się w poniedziałek 8 stycznia. Synoptycy wskazują, że w okresie tym w całym kraju utrzymywać będzie się średnia temperatura nieprzekraczająca 0 stopni Celsjusza. W większości rejonów wyniesienie ona od -1 do -2 stopni. Jeszcze niższe wartości wskażą termometry w Suwałkach oraz w rejonach górskich, gdzie średnia temperatura wyniesie kolejno -4 i -6 stopni Celsjusza.

Tendencja ta utrzymać ma się do początku lutego. Tymczasowe, nieznaczne ocieplenie przynieść może wyłącznie tydzień między 22 a 28 stycznia. Jednak nawet wtedy średnia temperatura powietrza w zachodnich częściach kraju wyniesie co najwyżej 1 stopień Celsjusza. W pozostałych regionach utrzymają się natomiast wartości oscylujące w okolicach 0 stopni. W okresie między 8 a 21 stycznia odnotowane zostano ponadto ujemne anomalie temperatury, co oznacza, że tygodnie te będą chłodniejsze względem średniej z ostatnich 30 lat.

Styczeń pod znakiem intensywnych opadów śniegu. Kiedy wróci biała zima?

Prognozy przedstawione przez synoptyków IMGW wskazują jednocześnie, że obniżeniu temperatury towarzyszyć może również powrót śniegu. Wynika z nich, że już na początku kolejnego roku odnotowane zostaną wyższe niż zazwyczaj opady, które mogą utrzymać się do pierwszych dni lutego. Prognozy na podstawie modelu Global Forecast System (GFS) opracowane przez portal wxcharts.com wskazują, że już koniec pierwszego tygodnia stycznia przynieść może znaczny przyrost pokrywy śnieżnej, która pogłębi się dodatkowo na przestrzeni kolejnych dni.

Warto podkreślić, że prognozy długoterminowe obarczone są wysokim ryzykiem błędu oraz nie zawsze okazują się być precyzyjne. O aktualnych zapowiedziach synoptyków informować będziemy na bieżąco na łamach naszego portalu.