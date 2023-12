Mniej lekcji religii w szkołach. Jak oceniają to Polacy? Jest nowy sondaż

Barbara Nowacka, ministerka edukacji w rządzie premiera Donalda Tuska, zapowiadała, że wśród planowanych przez nią zmian w szkolnictwie znajduje się między innymi zmniejszenie liczby godzin lekcji religii w szkołach. - Uważam, że patrząc na to, jak obciążona jest dzisiaj młodzież, jak wiele przed nimi zadań i pracy, godzina lekcji religii finansowana z budżetu państwa jest w zupełności wystarczająca na ten czas - przekazywała cytowana przez portal Gazeta.pl szefowa resortu edukacji.

Stosunek Polaków do nowego pomysłu ministerki Nowackiej zbadało United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski. Uczestnikom sondażu zadane zostało pytanie: "Jak ocenia Pan/i pomysł nowej minister edukacji Barbary Nowackiej, by ograniczyć liczbę godzin lekcji religii w szkołach do jednej w tygodniu?".

Z wyników sondażu wynika, że aż 67 proc. respondentów popiera ograniczenie liczby godzin religii. Spośród nich 41,1 proc. badanych przekazało, że pomysł ten ocenia "zdecydowanie dobrze". Pozostałe 25,9 proc. udzieliło odpowiedzi "raczej dobrze".

Innego zdania było 28,7 proc. respondentów. Łącznie 19,6 proc. uczestników sondażu ocenia pomysł ministerki Nowackiej "zdecydowanie źle", a kolejne 9,1 proc. badanych - "raczej źle". Odpowiedź "Nie wiem/trudno powiedzieć" wskazało łącznie 4,3 proc. respondentów.

Sondaż przeprowadzony został w dniach od 15 do 17 grudnia na grupie 1000 osób.

Religia w szkołach. Temat wskazuje na istotne różnice zdań między wyborcami określonych partii

Wyniki sondażu wskazują, że wyborcy koalicji rządzącej oraz obecnych partii opozycyjnych mają skrajnie odmienne zdania w temacie lekcji religii w szkołach. Spośród respondentów popierających partie wchodzące w skład nowego rządu - Koalicję Obywatelską, Trzecią Drogę oraz Lewicę - aż 92 proc. oceniło pomysł ograniczenia liczby godzin religii pozytywnie. 61 proc. z nich odbiera zmianę "zdecydowanie dobrze", a 31 proc. "raczej dobrze". Innego zdania było wyłącznie 5 proc. pytanych, spośród których 3 proc. wskazało odpowiedź "raczej źle", a 2 proc. - "zdecydowanie źle". Pozostałe 3 proc. respondentów odpowiedziało, że nie ma zdania w tym temacie.

Pomysł ministerki edukacji gorzej odbierają natomiast wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji. W grupie tej aż 86 proc. badanych ocenia propozycję ograniczenia liczby godzin religii w szkołach negatywnie. Wśród nich 63 proc. respondentów wskazało odpowiedź "zdecydowanie źle", a 23 proc. "raczej źle". Pozytywnie pomysł ten odebrało natomiast 8 proc. wyborców partii opozycyjnych - 4 proc. ocenia ją "raczej dobrze", a kolejne 4 proc. "zdecydowanie dobrze". Pozostałe 6 proc. respondentów nie miało zdania.

Ograniczenie godzin lekcji religii pozytywnie ocenia ponadto 87 proc. wyborców niezdecydowanych. Spośród nich 47 proc. wskazało odpowiedź "zdecydowanie dobrze", a pozostałe 40 proc. - "raczej dobrze". Innego zdania było 9 proc. respondentów z tej grupy. Wśród nich 5 proc. wskazało odpowiedź "raczej źle", a kolejne 4 proc. - "zdecydowanie źle". 4 proc. respondentów nie miało zdania w tym temacie.

