Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed silnym wiatrem z zachodu. Nad morzem wiać ma ze średnią prędkością do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 90 km/h.

IMGW ostrzega: będzie wiało!

Dotyczy to położonych nad Bałtykiem powiatów województwa zachodniopomorskiego (Świnoujście, kamieńskiego, gryfickiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego i Koszalina, sławieńskiego) i pomorskiego (powiaty: słupski ze Słupskiem, lęborski, wejherowski i pucki). Są to ostrzeżenia 2. stopnia w trzystopniowej skali, obowiązują od 10:00 do 20:00 we wtorek 26 grudnia.

W pozostałej części Polski obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia przed wiatrem o średniej prędkości od 35 kilometrów na godzinę, w porywach do 75 kilometrów na godzinę. Ostrzeżenia przed silnym wiatrem obowiązują do godziny 20.00 w województwach wielkopolskim, śląskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim, sieradzkim i lubuskim oraz w części warmińsko-mazurskiego. Natomiast w województwach podlaskim, świętokrzyskim i mazowieckim ostrzeżenia obowiązują do 2.00 w nocy. Spokojnie pod tym względem ma być jedynie na południowych krańcach kraju.

Tak wygląda graficzna prognoza dla wiatru dla Bałtyku i Polski na wtorek na godz. 14:00 według portalu windy.com:

Niebezpieczna pogoda. Nie tylko wiatr

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał też ostrzeżenia (w tym trzeciego, najwyższego stopnia) dotyczące niebezpiecznych wzrostów stanów wody. Wezbrania z przekroczeniem stanów alarmowych obserwowane są na rzekach w województwie lubuskim i dolnośląskim. Drugi stopień ostrzeżenia z przekroczeniem stanów ostrzegawczych wydano dla części województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i wielkopolskiego.

Ostrzeżenia hydrologiczne IMGW wydał też dla części powiatów na wybrzeżu (województwa zachodniopomorskie i pomorskie). Ostrzeżenia pierwszego stopnia dotyczą też gwałtownych wzrostów stanu wody morskiej.

Prognoza ogólna pogody w Polsce na wtorek 26 grudnia wygląda tak: "Pochmurno z przejaśnieniami. Okresami deszcz, głównie w północnej połowie Polski. Na Mazurach też deszcz ze śniegiem. Ciepło: od 6°C na płn. wsch. do 10°C w centrum i 12°C na zachodzie i południu. Wiatr w porywach do 70 km/h; nad morzem do 90 km/h, wysoko w górach do 120" - pisze IMGW na X.