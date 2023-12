Śmierć trzech osób w Międzyzdrojach. Kierowca usłyszał zarzuty, do prokuratury jechał niemal nago

W sobotę po godz. 18 na ul. Dąbrówki w Międzyzdrojach kierowca auta wjechał w czteroosobową rodzinę. Na miejscu zginęli 43-letnia kobieta i 44-letni mężczyzna, a także siedmioletni chłopiec. Do szpitala trafiła ranna 12-latka. 34-letni kierowca uciekł, jednak tego samego dnia został zatrzymany przez policję. Sprawca wypadku właśnie usłyszał zarzuty.

Kierowca pod wpływem narkotyków

Jak donosi RMF FM, badania wykazały we krwi 35-latka obecność ecstasy oraz dopalacza alpha-PHP. Kierowca odpowie za spowodowanie wypadku ze skutkiem śmiertelnym oraz prowadzenie samochodu pod wpływem środków odurzających. Grozi mu od pięciu do 20 lat więzienia. Prokuratura wystąpi do sądu o trzymiesięczny areszt dla mężczyzny. Sprawca tragicznego wypadku w Międzyzdrojach odmówił składania zeznań. Podinspektor Alicja Śledziona, rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, podała, że kierowca, podobnie jak ofiary wypadku, nie jest mieszkańcem województwa zachodniopomorskiego.

Jak podaje TVN24, mężczyzna był w prokuraturze około godziny. Został do niej doprowadzony w samej tylko bieliźnie i specjalnym kasku dla niebezpiecznych przestępców. Był przesłuchiwany w charakterze podejrzanego. Jak podał prokurator, podejrzany "nie ustosunkował się do popełnienia zrzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień". Śledczy mają złożyć do sądu wniosek o tymczasowe aresztowanie.

Dwa wypadki na tej samej ulicy

Dzień później, w niedzielę, na tej samej ulicy doszło do kolejnej tragedii. Inny kierowca auta z dużą prędkością uderzył w drzewo. Mężczyzna nie przeżył wypadku. Jak podawał profil facebookowy "Międzyzdroje112", niedzielny wypadek wydarzył się około 10 metrów od miejsca, w którym dzień wcześniej zginęły trzy potrącone osoby.