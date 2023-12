24 grudnia w centrum Krakowa zderzyły się dwie karetki pogotowia. Oba pojazdy jechały na sygnale. Jeden zespół przewoził pacjentkę do szpitala, drugi był w drodze na interwencję. Ratownik medyczny uczestniczący w wypadku jest hospitalizowany.

Zderzenie karetek w Krakowie. Jeden z pojazdów dachował w wyniku wypadku

Portal krknews.pl przekazał, że służby otrzymały informację o wypadku około godziny 19:50. W wyniku zderzenia, do którego doszło na skrzyżowaniu al. Juliusza Słowackiego z ul. Krowoderską, jedna z karetek dachowała.

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe poinformowało na Facebooku, co stało się z pacjentami, którzy potrzebowali pomocy. "Pacjentka przewożona ambulansem w stanie ogólnym dobrym, bez dodatkowych obrażeń spowodowanych wypadkiem, została przetransportowana do szpitala docelowego przez zespół ratownictwa medycznego wezwany na miejsce. Do pacjenta oczekującego na interwencję również został zadysponowany kolejny zespół ratownictwa medycznego" - czytamy. Zaznaczono, że nikt nie ucierpiał poważnie w wypadku. Jeden ratownik pozostaje w szpitalu na obserwacji.

Kraków. Policja przesłucha kierowców karetek i świadków, by ustalić przyczyny wypadku

Jak na razie nie ustalono przyczyn zdarzenia. 25 grudnia Anna Zbroja-Zagórska z zespołu prasowego małopolskiej policji powiedziała TVN24, że kierowcy karetek oraz świadkowie wypadku będą przesłuchiwani w najbliższych dniach.

- Zabezpieczymy monitoring z miejsca zdarzenia i będziemy ustalać przebieg wypadku. Na razie jest za wcześnie, by wyrokować, kto w tej sytuacji zawinił - stwierdziła policjantka.