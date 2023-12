W noc poprzedzającą święta Bożego Narodzenia rekordowo wysoką temperaturę wskazały termometry w Legnicy i Wrocławiu - było tam 12,2 st. C. Najzimniej, ale wciąż wyraźnie powyżej zera stopni, było w Suwałkach: 1,6 st. W całej Polsce obowiązują ostrzeżenia przed silnym wiatrem i roztopami, które mogą być niebezpieczne szczególnie w górach, gdzie w poprzednich dniach spadło najwięcej śniegu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tomasz Siemoniak: Jestem bardzo mocno przywiązany do babciowego

IMGW ostrzega przed silnym wiatrem. Najwyższy stopień zagrożenia na południu Polski

W poniedziałek Polska będzie w zasięgu zatoki niżowej oraz przemieszczającego się nad krajem układu frontów atmosferycznych. Z zachodu napływać będzie cieplejsze, wilgotne powietrze polarne morskie. W województwach zachodniopomorskim i pomorskim IMGW prognozuje zachmurzenie duże. Okresami opady deszczu, a temperatura wyniesie od 7 do 10 st. C.

Ostrzeżenie pierwszego, najniższego stopnia przed silnym wiatrem wydano dla całej Polski. Najwcześniej przestaną obowiązywać na zachodzie kraju, natomiast w województwach wschodnich - o 20:00 w poniedziałek. Wyższy stopień zagrożenia IMGW wprowadził w województwach zachodniopomorskim, w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, mieście Koszalin i sławieńskim, a także w województwie pomorskim w powiatach: Słupsk, słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim. Instytut prognozuje silny wiatr o średniej prędkości do 55 kilometrów na godzinę, w porywach do 100 km/h, z zachodu. W górach wiatr może osiągać prędkość nawet 120-150 km/h.

Ostrzeżenia przed roztopami. Najwyższy stopień alertu w górach

Na południu województw dolnośląskiego i śląskiego obowiązują również ostrzeżenia trzeciego stopnia przed wzrostem temperatury powietrza, który powoduje odwilż i topnienie śniegu. Temperatura minimalna w tych regionach wyniesie od 0 do 2 st. Celsjusza, a temperatura maksymalna do 7 st. C Suma opadów deszczu osiągnie od 10 do 15 litrów na metr kwadratowy. Na Podkarpaciu ostrzeżenia będą obowiązywać do godz. 20.

Burze, ulewne deszcze i silny wiatr stwarzają niebezpieczeństwo również w innych krajach Europy. W Belgii 63-letnia kobieta zmarła, a dwie osoby zostały ranne po przewróceniu się dwudziestometrowej choinki w mieście Oudenaarde. Na skutek tego wydarzenia odwołany został odbywający się tam jarmark bożonarodzeniowy. Zginęła także kobieta, na którą spadło drzewo w miejscowości Wilp w Holandii. Jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia trudne warunki atmosferyczne doprowadziły do licznych utrudnień w transporcie, między innymi w Niemczech. Spadające drzewa doprowadziły do uszkodzeń przewodów elektrycznych i blokowały tory. Deutsche Bahn poinformował o odwołaniu połączeń na trasach z Hamburga i Hanoweru do Frankfurtu i Monachium. Nie kursowały też połączenia dalekobieżne z Hamburga na północ do Kilonii i Flensburga.

***