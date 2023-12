Strzelanina w Eufeminowie. 43-latkowi puściły nerwy w trakcie awantury

Do tragedii doszło ok. godz. 13 we wsi Eufeminów w powiecie brzezińskim. Między 34-latkiem a 43-latkiem miało dojść do awantury na jednej z posesji. 43-latek miał postrzelić drugiego mężczyznę, a potem uciec. 34-latek został przewieziony do szpitala. Niedaleko miejsca, w którym doszło do awantury, znaleziono ciało 43-letniego mężczyzny. Ze wstępnych ustaleń wynika, że mógł popełnić samobójstwo.

Eufeminów. Tragiczny finał strzelaniny

Zapytane przez portal Gazeta.pl biuro prasowe Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi nie ujawnia na razie, czy mężczyzn łączyło pokrewieństwo ani co było powodem awantury między nimi. - Świadkowie będą przesłuchiwani, trwa śledztwo prokuratorskie. Na ten moment nie możemy ujawnić szczegółowych informacji - usłyszeliśmy.

Potrzebujesz pomocy?

Jeśli przeżywasz trudności i myślisz o odebraniu sobie życia lub chcesz pomóc osobie zagrożonej samobójstwem, pamiętaj, że możesz skorzystać z bezpłatnych numerów pomocowych:

Centrum Wsparcia dla osób dorosłych w kryzysie psychicznym: 800-70-2222

Telefon zaufania dla Dzieci i Młodzieży: 116 111

Telefon wsparcia emocjonalnego dla dorosłych: 116 123

Pod tym linkiem znajdziesz więcej informacji, jak pomóc sobie lub innym, oraz kontakty do organizacji pomagających osobom w kryzysie i ich bliskim.

Jeśli w związku z myślami samobójczymi lub próbą samobójczą występuje zagrożenie życia, w celu natychmiastowej interwencji kryzysowej, zadzwoń na policję pod numer 112 lub udaj się na oddział pogotowia do miejscowego szpitala psychiatrycznego.