Mało kto docenia podkomisję Antoniego Macierewicza. Sondaż miażdżący dla PiS

Podkomisja ds. Ponownego Zbadania Wypadku Lotniczego Tu-154, na której czele stał Antoni Macierewicz, została rozwiązana w zeszłym tygodniu decyzją nowego szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza. "Rzeczpospolita" opublikowała wyniki sondażu, w którym Polacy mogli wypowiedzieć się, jak oceniają prace podkomisji. Wynik dla Antoniego Macierewicza jest druzgocący.

Zobacz wideo Jan Ordyński o posłach pis w budynku TVP: Oni tylko czekają, aż ich stamtąd wyprowadzą, po micie smoleńskim będzie mit Okopów Świętej Trójcy

Polacy negatywnie oceniają komisję Antoniego Macierewicza

Dokładne pytanie brzmiało: "Jak ocenia Pani/Pan prace podkomisji smoleńskiej Antoniego Macierewicza?". Aż 54,40 proc. oceniło jej działanie negatywnie, a zaledwie 13,40 proc. pozytywnie. Pozostali to osoby niezainteresowane jej działaniem. 18,20 proc. pytanych nie miało zdania, a 14 proc. nie miało wiedzy o pracach tej komisji. Głowni przeciwnicy tej komisji to osoby z wyższym wykształceniem (62 proc. ma negatywną opinię), zarabiające powyżej 5 tys. zł (64 proc. z negatywną opinią) oraz z największych miast (66 proc.). Z kolei wśród płci to mężczyźni mają bardziej negatywne opinie o komisji (58 proc.) niż kobiet (około połowy).

Badanie przeprowadziła agencja badawcza SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 19-20 grudnia 2023 r. Zbadano grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia, którzy zostali dobrani w sposób losowo-kwotowy.

Kontrowersje wokół podkomisji Macierewicza

Podkomisja smoleńska została powołana w 2016 roku przez ówczesnego ministra obrony narodowej Antoniego Macierewicza. Jej działalność wzbudzała od początku spore kontrowersje w związku m.in. z udziałem w niej osób bez doświadczenia w badaniu katastrof lotniczych i próbami udowodnienia tez o rzekomym zamachu. Jak informował w maju poseł KO Krzysztof Brejza, działalność podkomisji kosztowała podatników ponad 31 mln złotych.

We wrześniu ubiegłego roku dziennikarz TVN24 Piotr Świerczek informował, że podkomisja Antoniego Macierewicza dysponowała o wiele większą liczbą danych, których nigdy nie upubliczniła i które nie znalazły się w opublikowanym w 2022 roku raporcie. Jak wskazał Świerczek, zagraniczne analizy podważały lansowaną przez Antoniego Macierewicza tezę o zamachu smoleńskim i wybuchach, do których miało dojść 10 kwietnia 2010 roku w prezydenckim tupolewie.

Polska komisja pod przewodnictwem Jerzego Millera wyjaśniająca przyczyny katastrofy wskazała natomiast, że bezpośrednią przyczyną tragedii było zejście poniżej minimalnej wysokości zniżania (100 metrów), przy nadmiernej prędkości opadania, w warunkach atmosferycznych uniemożliwiających wzrokowy kontakt z ziemią. Rozpoczęcie procedury odejścia na drugi krąg - przerwanego lądowania w sytuacji, kiedy wiadomo, że lądowanie może zakończyć się niepowodzeniem - było spóźnione.