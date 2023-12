TVP Info przeszło do historii. Dokładne dane o widzach stacji: 70 proc. to emeryci

Portal Wirtualne Media informuje, że w od 1 stycznia do 19 grudnia 2023 roku TVP Info oglądało średnio 44,44 proc. kobiet i 55,56 proc. mężczyzn, co stanowi odwrócenie trendu polskiej telewizji. Zwykle telewizję częściej oglądają kobiety niż mężczyźni - zauważap serwis i cytuje dane Nielsen Audience Measuremen: wszystkie stacje śledziło średnio 53,56 proc. kobiet i 46,44 proc. mężczyzn.

TVP Info przeszło do historii. Dokładne dane o widzach stacji: Większość to emeryci

Stacji TVP Info niemal w ogóle nie oglądali najmłodsi widzowie: najwyższe wyniki oglądalności TVP Info notowało w grupie 50+, w której widownia stanowiła aż 86,55 proc. wszystkich widzów. Dla porównania w całym rynku jest to 62,02 proc. W ciągu niecałych 12 miesięcy tego roku kanał częściej wybierali osoby z niższymi dochodami. Średni miesięczny dochód netto danego gospodarstwa domowego w przeliczeniu na 1 mieszkańca powyżej 5 tys. zł netto w okresie od 1 stycznia do 19 grudnia br. wynosił 36,83 proc., a rok wcześniej było to 33,08 proc. Programy publicystyczne nadawane z siedziby TVP przy placu Powstańców w Warszawie częściej wybierali również Polacy z wykształceniem podstawowym niż ci ze średnim czy wyższym - dane za ten rok niemal dokładnie pokrywają się z danymi za rok 2022.

Prawie 70 proc. wszystkich widzów TVP Info to emeryci. Portal dla porównania informuje, że wszystkie stacje telewizyjne w Polsce mają średnio 43,33 proc. emerytów wśród swoich odbiorców.

Zmiana władz TVP, Polskiego Radia i PAP

W środę Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego poinformowało o odwołaniu prezesów Telewizji Polskiej S.A. Mateusza Matyszkowicza, Polskiego Radia S.A. Agnieszki Kamińskiej i Polskiej Agencji Prasowej S.A. Wojciecha Surmacza oraz rad nadzorczych. Szef resortu Bartłomiej Sienkiewicz powołał nowe rady nadzorcze, które powołały z kolei nowe zarządy. Paweł Majcher został nowym prezesem Polskiego Radia, Tomasz Sygut - Telewizji Polskiej, a Marek Błoński - Polskiej Agencji Prasowej. Sygnał TVP Info został przed południem wyłączony. Zablokowano też dostęp do portalu tvp.info.

Resort kultury przekazał w środowym komunikacie, że minister podjął decyzję "jako organ wykonujący uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, posiadającego 100 proc. akcji w Spółkach, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych". Tymczasem zgodnie z uchwalonymi w czerwcu 2016 r. przepisami, za powoływanie i odwoływanie zarządów mediów publicznych odpowiada Rada Mediów Narodowych. W jej składzie zasiada obecnie pięciu członków, w tym troje z PiS. W grudniu 2016 r. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rozwiązania wyłączające Krajową Radę Radiofonii i Telewizji z procedury wyboru władz radia i telewizji są niekonstytucyjne. TK podkreślał, że "KRRiT została wypchnięta przez ustawodawcę poza sferę rozstrzygania o tym, kto i jak długo będzie członkiem zarządu spółek publicznej radiofonii i telewizji", a to "wyklucza możliwość efektywnego wykonywania zadań przypisanych jej w konstytucji".

