Czy w Wigilię można jeść mięso? Kościół ma jasne stanowisko. Polska wyjątkiem

Zgodnie z prawem kanonicznym 24 grudnia katolicy mogą spożywać mięso. Mimo to wielu Polaków zachowuje post w wigilię Bożego Narodzenia. Ma to związek z wielowiekową tradycją, której wyraz dał między innymi prymas Stefan Wyszyński. Ksiądz profesor Marcin Wysocki z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego wyjaśnił, dlaczego wigilijny post może spełniać bardzo ważną funkcję.

W Wigilię można jeść mięso. Wyszyński zwrócił się do papieża, gdy Kościół złagodził przepisy postne

Wśród zmian wprowadzonych w Kościele powszechnym przez drugi sobór watykański, który zakończył obrady w 1965 roku, znalazło się złagodzenie przepisów postnych. Na tę reformę zareagował kardynał Stefan Wyszyński. Prymas Polski 15 listopada 1966 r. zwrócił się do papieża Pawła VI z prośbą o zatwierdzenie wniosku Episkopatu Polski, o czym możemy przeczytać na portalu misericors.org. Biskupi prosili, aby utrzymać w Polsce obowiązek wstrzemięźliwości od spożywania pokarmów mięsnych w wigilię Bożego Narodzenia.

Papież przystał na tę prośbę, ponieważ "zgadzała się z niepamiętnymi zwyczajami Polaków". Z czasem stanowisko polskiego Kościoła uległo zmianie i zbliżyło się do zasad obowiązujących w innych krajach. Obecnie duchowni zachęcają wiernych do zachowania postu w Wigilię, ale jednocześnie w tej kwestii pozostawiają wiernym swobodę podejmowania decyzji.

Post w wigilię Bożego Narodzenia może być "elementem przygotowania się na ważne wydarzenie"

Ksiądz Marcin Wysocki zauważył w rozmowie z portalem lubelski.pl, że "post jest w wielu kulturach elementem przygotowania się na ważne wydarzenie". Dla chrześcijan takim wydarzeniem są niewątpliwie święta upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa.

- Wigilia Bożego Narodzenia to wieczór, w którym rozpoczynamy świętowanie przyjścia Wcielonego Bożego Słowa na świat i to przygotowanie rozciągamy niejako na cały ten dzień, chcąc przygotować się nie tylko duchowo, ale i cieleśnie. Chodzi o symboliczne odrzucenie tego, co światowe, niejednokrotnie przesytu i bogactwa pokarmów, aby wejść w sferę sacrum - wyjaśnił profesor KUL. Ksiądz Wysocki zwrócił również uwagę na pozareligijny aspekt polskich tradycji postnych.

- Patrząc po ludzku, bardziej od strony cielesnej, post jest również swoistym przygotowaniem na te "jeszcze lepsze" pokarmy, które będziemy spożywać w święta, aby niejako zatęsknić, zapragnąć tych pokarmów, które czekają na nas. Musimy też pamiętać, że w kulturze kuchennej Polski mięso było podstawowym pokarmem, spożywanym w obfitości, więc taki dzień bezmięsny był naprawdę umartwieniem i wytchnieniem od codzienności - powiedział.