Krzysztof Dymiński zaginął 27 maja 2023 roku. Rodzice 16-latka opowiedzieli o tym dniu, a także opisali przebieg poszukiwań chłopaka. Agnieszka i Daniel Dymińscy nie tracą nadziei na powrót syna. - Wierzymy, że zdarzy się ten świąteczny cud, że w Wigilię Krzyś do nas wróci, do domu - powiedziała matka chłopca w rozmowie z Onetem.

Zaginięcie 16-letniego Krzysztofa Dymińskiego. "Policja tak jakby nam go wygumkowała"

27 maja pani Agnieszka wstała rano, aby obudzić syna. Kobieta miała tego dnia zawieźć Krzysztofa na spotkanie w sprawie bierzmowania. Gdy weszła do pokoju 16-latka, chłopaka już w nim nie było. Wtedy rozpoczęto poszukiwania zaginionego nastolatka.

Wiadomo, że 16-latek pojechał z miejscowości Pogroszew-Kolonia pod Ożarowem Mazowieckim, gdzie mieszka rodzina Dymińskich, do Warszawy, o czym pisaliśmy na Gazeta.pl. Ślad urwał się na moście Gdańskim. Kamera monitoringu zarejestrowała Krzysztofa, który stał na ścieżce rowerowej i patrzył w dal. Kilka dni później rodzice nastolatka usłyszeli od policjantów, że ich syn na 95 procent utonął.

- Codziennie zastanawiam się, jakim prawem policja zadecydowała, że mój syn utonął. Skoro nie ma nagrania pokazującego, co się dokładnie stało na moście, dlaczego postawiono na ten czarny scenariusz. Dla mnie proporcje powinny być 50/50. Mogło się wydarzyć wszystko. Krzysiek nadal jest na liście obecności w liceum, w klasie, do której zdał, jest obywatelem tego kraju, a policja tak jakby nam go wygumkowała - stwierdziła matka Krzysztofa.

Rodzice Krzysztofa Dymińskiego wierzą w odnalezienie syna. "Chcę tylko wiedzieć, że żyje"

Jak powiedział ojciec 16-latka, gdy rodzice Krzysztofa prosili policjantów o spotkanie, aby omówić z nimi działania podejmowane w celu odnalezienia chłopaka, słyszeli, że "nie ma takiej potrzeby". Pan Daniel dodał, że kiedy szukał syna na własną rękę, tylko raz widział patrol strażaków w pobliżu rzeki. - Najważniejsze są pierwsze godziny po zaginięciu. Mam wrażenie, że zabrakło mobilizacji służb, by Krzyśka znaleźć żywego. Teraz może być wszędzie - zauważył.

Rodzice przyznali, że poszukiwania syna bardzo ich wyczerpały, przez co "teraz czują się, jakby mieli 10 lat więcej". Podkreślili też, że ogromna liczba wolontariuszy zaangażowanych w poszukiwania Krzysztofa to dla nich wielkie wsparcie i powód, dla którego wciąż wierzą w odnalezienie 16-latka. - Ja coraz częściej myślę, że jakby Krzysiek teraz zadzwonił i powiedział: "mamo, kocham cię, ale ja nie chcę wrócić", ja bym mu odpowiedziała: "dziecko, nie wracaj, najważniejsze, że żyjesz". Chcę tylko wiedzieć, że żyje - powiedziała pani Agnieszka.