IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia niemal dla całej Polski. Dotyczą one silnego wiatru, gołoledzi i marznących opadów. Według prognoz Instytutu najsilniej będzie wiać na wybrzeżu - od Świnoujścia po Gdynię. Tam obowiązuje drugi, w trzystopniowej skali, stopień ostrzeżeń meteorologicznych. Wprowadzono go w województwie zachodniopomorskim w powiatach: kamieńskim, gryfickim, kołobrzeskim, koszalińskim, w mieście Koszalin i sławieńskim oraz w województwie pomorskim w powiatach: miasto Słupsk, słupskim, lęborskim, wejherowskim i puckim.

Prognozowany jest silny wiatr o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 100 km/h, z zachodu. Ostrzeżenia będą ważne od godziny 21:00 w niedzielę do godziny 21:00 w poniedziałek. Obowiązują w prawie wszystkich województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, lubuskim, dolnośląskim, mazowieckim (w powiatach na zachodzie województwa), łódzkim (w powiatach w zachodniej połowie województwa), opolskim (w powiatach namysłowskim, brzeskim i nyskim) oraz warmińsko-mazurskim (w powiatach graniczących z woj. pomorskim).

IMGW wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem i marznącymi opadami. Obowiązują niemal w całej Polsce

IMGW w najnowszej prognozie pogody podaje, że w czasie świąt Bożego Narodzenia pogoda będzie niebezpieczna i będzie bardzo dynamicznie się zmieniać. W niedzielę rano na południu leży śnieg i termometry wskazują temperaturę poniżej 0 st. C, ale po południu ma ona wzrosnąć do nawet 8-9 stopni. Ma też padać deszcz. Temperatura maksymalna 24 grudnia wyniesie od nieco poniżej 0 st. C na wschodzie do około 10-12 st. C na krańcach zachodnich kraju. 25 i 26 grudnia ciepło, z temperaturami około 7-10 st. C niemal w całej Polsce. Dodatkowym zagrożeniem będzie silny wiatr, w porywach do około 80 km/h, który w poniedziałek wystąpi zwłaszcza na południu, a we wtorek również na Pomorzu oraz Warmii i Mazurach.

Meteorolodzy zwracają uwagę, że pogodę nad Polską kształtuje układ frontów atmosferycznych, przemieszczający się z zachodu na wschód, który w wigilię przyniesie opady śniegu, przechodzące stopniowo w deszcz ze śniegiem, a w pierwszy i drugi dzień świąt Bożego Narodzenia opady deszczu, przejściowo marznącego, powodującego gołoledź. Zwłaszcza w noc wigilijną na drogach i chodnikach może być bardzo ślisko.

Ostrzeżenia przed marznącym deszczem i wiatrem nie obowiązuje jedynie w województwie świętokrzyskim, na północy śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego, w częściach województw: mazowieckiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Wielkopolska. Trąba powietrzna w miejscowości Grochowy, wiatr przekroczył 180 km/h

Polscy Łowcy Burz potwierdzili, że w piątek przez miejscowość Grochowy, w powiecie konińskim, w Wielkopolsce przeszła trąba powietrzna. Prędkość wiatru przekroczyła 180 km/h. Grupa poinformowała o wynikach swoich badań terenowych, które w Wielkopolsce przeprowadziła razem z lokalnym łowcą burz Łukaszem Kulińskim. Ustalono, że trąba powietrzna miała siłę IF2 w międzynarodowej skali Fujity: powaliła dwa słupy wysokiego napięcia, uszkodziła niewielki las znajdujący się ok. 150-200 metrów od powalonych słupów oraz uszkodziła co najmniej cztery dachy budynków gospodarczych. Była to 15. potwierdzona trąba powietrzna w Polsce w tym roku.

