Śnieżka ze światowym rekordem prędkości wiatru. Ale to nie koniec. "Wichury mają trwać przez całe święta"

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej podał w nocy z piątku na sobotę, że Śnieżka znalazła się na samym szczycie rankingu najwietrzniejszych stacji synoptycznych na świecie (jest ich 8772). Prędkość wiatru na Śnieżce wyniosła 187 km/h, podczas gdy np. stacja w Alto Campoo wskazywała 184 km/h, Gornergrat - 183 km/h, a Jungfraujoch - 181 km/h. W sobotę nad ranem prędkość wiatru na Śnieżce spadła. Między godz. 7 a 10 wynosiła maksymalnie 144 km/h.

REKLAMA

Zobacz wideo Sebastian Ogórek: Ceny nie będą spadać, ale też inflacja nie będzie tak szybko rosnąć

"Minionej nocy porywy wiatru sięgały na Śnieżce 191 km/h, a stały wiatr rozpędzał się do 144 km/h. Wichury mają trwać przez całe święta. W drugi dzień świąt, według najnowszych prognoz, porywy wiatru mogą osiągać 170 km/h. Szlaki są zawiane. Są na nich kilkumetrowe zaspy" - przekazał w sobotę rano na portalu X Karkonoski Park Narodowy.

Z podanych w sobotę wieczorem przez IMGW danych wynika, że najzimniej 23 grudnia było w Zakopanem, gdzie termometry wskazały -2,7 stopnia Celsjusza. Najcieplejszy był natomiast Kołobrzeg, gdzie temperatura wyniosła 4,1 stopnia. Przekazano też, że "zbliża się znaczne, świąteczne ocieplenie".

Pogoda w niedzielę 24 grudnia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje na swojej stronie internetowej, że w niedzielę spodziewane jest "zachmurzenie przeważnie duże, jedynie na wschodzie kraju początkowo większe przejaśnienia i rozpogodzenia". "Na zachodzie i południowym zachodzie opady deszczu, rano możliwe lokalnie opady marznącego deszczu powodującego gołoledź. Na pozostałym obszarze opady śniegu przechodzące w opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Miejscami opady marznącego deszczu powodujące gołoledź" - czytamy.

"Na zachodzie i południowym zachodzie suma opadów do 10 mm, w Sudetach do 15 mm. W Karpatach przyrost pokrywy śnieżnej o około 10 cm. Temperatura maksymalna od -1°C na północnym wschodzie, około 5°C w centrum, do 10°C na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, po południu w zachodniej połowie kraju okresami dość silny, w porywach do 60 km/h, nad morzem pod koniec dnia w porywach do 70 km/h, zachodni i południowo-zachodni. Wysoko w Karpatach wiatr w porywach do 110 km/h, w Sudetach do 140 km/h, zamiecie i zawieje śnieżne" - zapowiadają synoptycy.

Z kolei w poniedziałek spodziewane są "okresami opady deszczu". "Temperatura maksymalna od 5°C na północnym wschodzie, około 9°C w centrum, do 11°C na południowym zachodzie, w dolinach karpackich około 4°C. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 75 km/h, nad morzem dość silny i silny, od 40 km/h do 55 km/h, w porywach do 85 km/h, zachodni. Wysoko w Karpatach porywy do 110 km/h, w Sudetach do 160 km/h" - przewiduje IMGW.