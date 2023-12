Jaka pogoda w sylwestra i Nowy Rok? W jednym regionie ma być szczególnie ciepło

Do sylwestra zostało już kilka dni. Zgodnie z prognozą pogody opublikowaną przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej najbliższych kilka dni będzie w pogodzie wyjątkowo ciepłych. Za sprawą aktywnej cyrkulacji strefowej atmosfery przynajmniej do pierwszych dni 2024 roku nie mamy co liczyć na powrót zimy. Nawet nocny mróz może okazać się w tym czasie rzadkością.

Pogoda na sylwestra i Nowy Rok. IMGW opublikował nową prognozę

Synoptycy IMGW opublikowali wyliczenia modeli ECMWF HRES, według których 31 grudnia w całej Polsce nie odczujemy minusowej temperatury. Co więcej, zgodnie z prognozą maksymalna temperatura na południu miejscami wyniesie nawet 10 stopni Celsjusza. Takie wartości będą mogły odczuć osoby, które spędzą sylwestra w województwie małopolskim. Nieco chłodniej będzie na północy kraju tam od 4 stopni Celsjusza na wschodzie do około 6 stopni Celsjusza na zachodzie Polski.

Również w Nowy Rok termometry wskazywać będą dodatnią temperaturę. Ta jednak będzie nieco niższa niż dzień wcześniej. Najcieplej ma być na Podkarpaciu. Tam odczuwalna temperatura powietrza wyniesie około 7 stopni Celsjusza. Najchłodniej z kolei będzie na zachodnich krańcach Polski, gdzie termometry wskażą zaledwie 2 do 3 stopni Celsjusza.

Czy w 2023 roku rekord ciepła zostanie pobity?

Według danych zgromadzonych w latach ubiegłych w 2019 roku w sylwestra temperatura w Warszawie o godzinie 18:00 wynosiła 5,3 stopnia Celsjusza. Rok później w tym samym miejscu i tych samych warunkach termometry wskazały 0,4 stopnia Celsjusza. Z kolei w 2021 roku było to już powyżej 11 stopni Celsjusza.

Zaskakujący rekord padł w ubiegłym roku. Wówczas o godzinie 11:30 na warszawskim Okęciu termometry wskazały aż 18,9 stopnia Celsjusza. Wszystko wskazuje na to, że w sylwestra 2023 dotychczasowy, niechlubny rekord ciepła nie zostanie pobity.