Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy znów rozbrzmi w TVP? Wyciekł mail prezesa

Po sześciu latach nieobecności finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy ma znów być transmitowany w TVP. Tak wynika z maila, który Tomasz Sygut, nowy prezes stacji, miał wysłać do pracowników. - Znów zagra tu największa na świecie orkiestra ludzkich serc - zapowiada szef telewizji publicznej. Co na to Jurek Owsiak?

