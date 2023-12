Tragiczny wypadek na Podlasiu. Dwóch 20-latków zginęło na miejscu. Policja ustaliła przyczynę

22 grudnia po godzinie 21 w miejscowości Rajgród w powiecie grajewskim (woj. podlaskie) doszło do tragicznego wypadku. Samochód zjechał z drogi i uderzył w słup energetyczny. W wyniku zdarzenia dwóch 20-latków zginęło na miejscu. Policja poinformowała o wstępnych ustaleniach w tej sprawie.

Samochód, który uderzył w słup, jechał "z dużą prędkością" Trzej pasażerowie trafili do szpitala

Rzecznik podlaskiej policji Tomasz Krupa powiedział "Gazecie Wyborczej", co funkcjonariusze wiedzą już na temat przyczyn wypadku. - Ze wstępnych informacji wynika, że kierowca opla zjechał z drogi i uderzył w słup energetyczny. Autem jechało pięciu mężczyzn. Dwóch 20-latków zginęło, trzy osoby przewieziono do szpitala - przekazał. Ranni z poważnymi obrażeniami trafili do placówek w Augustowie oraz w Grajewie.

Portal podlaskie24.pl ustalił, że w wypadku zginął kierowca samochodu oraz jeden z pasażerów. "Gazeta Wyborcza" przekazała, że samochód poruszał się z dużą prędkością, gdy uderzył w słup.

Taka sama informacja pojawiła się na facebookowym profilu "998 Grajewo". Dodano, że w wyniku zdarzenia "ruch drogą wojewódzką nr 665 jest całkowicie wstrzymany".

Rajgród. Na miejscu tragicznego wypadku pracowali strażacy, policja i pogotowie energetyczne

Na miejscu wypadku pracowała policja, pogotowie energetyczne oraz cztery zastępy straży pożarnej. Strażacy wydobyli poszkodowanych z pojazdu i odcięli przewody z uszkodzonego słupa energetycznego. Policjanci pod nadzorem prokuratora badają obecnie szczegółowe okoliczności zdarzenia.